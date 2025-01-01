Welke 3-in-1-kinderwagen rijdt soepel, is praktisch, goed mee te nemen in de auto en komt goed uit onze Veiligheidstests? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle kinderwagens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Met onze test helpen we je een goede 3-in-1-kinderwagen te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke kinderwagen uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke 3-in-1-kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We hebben 3-in-1-kinderwagens onder meer getest op hoe gemakkelijk je ze meeneemt, hoe goed het in- en uitklappen gaat en hoe lekker ze op verschillende ondergronden rijden. We testen het gebruik, de ergonomie en de veiligheid van de kinderwagens extra streng. Lees meer over hoe wij 3-in-1-kinderwagens testen.
Een grote en zware 3-in-1-kinderwagen is niet handig als je regelmatig met de bus of trein gaat. Of als je hem ingeklapt moet dragen. Daarom kijken we naar de afmetingen en het gewicht van de combiwagen. Zodat we kunnen beoordelen of je hem handig meeneemt in het openbaar vervoer.
Een kinderwagen klap je heel wat keren in en uit. Daarom testen we bij alle 3-in-1-kinderwagens hoe soepel ze in- en uitklappen. Sommige combiwagens vouw je makkelijk met 1 hand op. Voor andere wagens is het zelfs met 2 handen nog een worsteling.
Een 3-in-1-kinderwagen kun je lang gebruiken: vanaf de geboorte van je kind tot hij een jaar of 4 is. Daarom kijken we of ze geschikt zijn voor verschillende leeftijden. We letten onder andere op de afmeting van de wieg en het zitje. En of de kussens zacht zijn en voldoende ondersteunen. Zo weet je zeker dat je kind goed zit of ligt.
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