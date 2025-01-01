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Professioneel getest!

De beste 3-in-1-kinderwagen

Welke 3-in-1-kinderwagen rijdt soepel, is praktisch, goed mee te nemen in de auto en komt goed uit onze Veiligheidstests? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle kinderwagens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben 3-in-1-kinderwagens voor je getest

Met onze test helpen we je een goede 3-in-1-kinderwagen te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele test

    Onze onderzoekers testen elke kinderwagen uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke 3-in-1-kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben 3-in-1-kinderwagens onder meer getest op hoe gemakkelijk je ze meeneemt, hoe goed het in- en uitklappen gaat en hoe lekker ze op verschillende ondergronden rijden. We testen het gebruik, de ergonomie en de veiligheid van de kinderwagens extra streng. Lees meer over hoe wij 3-in-1-kinderwagens testen.

  • Combiwagen highlight 1 - makkelijk meenemen

    1. Makkelijk meenemen

    Een grote en zware 3-in-1-kinderwagen is niet handig als je regelmatig met de bus of trein gaat. Of als je hem ingeklapt moet dragen. Daarom kijken we naar de afmetingen en het gewicht van de combiwagen. Zodat we kunnen beoordelen of je hem handig meeneemt in het openbaar vervoer.

  • Kinderwagens highlight 3 - duwstang

    2. In- en uitklappen

    Een kinderwagen klap je heel wat keren in en uit. Daarom testen we bij alle 3-in-1-kinderwagens hoe soepel ze in- en uitklappen. Sommige combiwagens vouw je makkelijk met 1 hand op. Voor andere wagens is het zelfs met 2 handen nog een worsteling.  

  • Combiwagen highlight 3 - comfort

    3. Comfort en ondersteuning

    Een 3-in-1-kinderwagen kun je lang gebruiken: vanaf de geboorte van je kind tot hij een jaar of 4 is. Daarom kijken we of ze geschikt zijn voor verschillende leeftijden. We letten onder andere op de afmeting van de wieg en het zitje. En of de kussens zacht zijn en voldoende ondersteunen. Zo weet je zeker dat je kind goed zit of ligt.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen kinderwagens op deze en nog veel meer punten? 
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