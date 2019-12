Een 3-in-1-kinderwagen kun je lang gebruiken: vanaf de geboorte van je kind tot hij een jaar of 4 is. Daarom kijken we of de 3-in-1 kinderwagens geschikt zijn voor verschillende leeftijden. We letten onder andere op de afmeting van de wieg en het zitje. En of de kussens zacht zijn en voldoende ondersteunen. Zo weet je zeker dat je kind goed zit of ligt in de wagen.