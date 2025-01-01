Welke buggy rijdt soepel, is praktisch, goed mee te nemen in de auto en komt goed uit onze veiligheidstests? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle kinderwagens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Met onze test helpen we je een goede buggy te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke buggy uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke buggy's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testten buggy’s onder andere op hoe fijn ze rijden en of ze veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Sommige buggy’s laten op een of meer onderdelen steken vallen Enkele buggy's krijgen een onvoldoende, sommige zijn zelfs Afrader. Lees meer over hoe wij buggy's testen.
We testen hoe goed de buggy’s rijden. Met name op ruwere ondergronden scoren niet alle buggy’s goed. Ze hebben vaak kleine en harde wieltjes en geen demping. Alle oneffenheden en trillingen voel je dan. Maar er zijn buggy's die het wél goed doen.
Het is handig als er onderop de buggy een boodschappenmand zit waarin je boodschappen en andere spullen kwijt kunt. Wij testen of de boodschappenmand echt zo groot is als de fabrikant zegt, of er onderweg niets uit kan vallen en of je er makkelijk bij kunt.
Een buggy is lichter en compacter dan een 3-in-1-kinderwagen. Maar tussen buggy's onderling zit ook veel verschil in gewicht en grootte. Groter betekent meer comfort voor je kind en vaak ook meer stevigheid, maar ook zwaarder om te tillen en minder compact op te vouwen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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