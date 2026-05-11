Welke kinderwagen rijdt soepel, is praktisch, goed mee te nemen in de auto en komt goed uit onze veiligheidstests? Wij hebben het voor je uitgezocht door alle kinderwagens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke kinderwagen uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben 2 soorten kinderwagens getest: 3-in-1-kinderwagens die je vanaf de geboorte kunt gebruiken en buggy’s voor als je kind zelfstandig kan zitten. We bekeken hoe goed de kinderwagen rijdt, hoe prettig je kind zit en hoe veilig de wandelwagen is.
Lees hier hoe wij kinderwagens testen.
De meeste kinderwagens rijden en sturen prima op een vlakke stoep. Daarom test ons gebruikerspanel de wagens op allerlei soorten ondergrond, zoals gras, grind, houtsnippers en rul zand. Het blijkt dat je niet per se een 'all terrain'-kinderwagen nodig hebt om in de bossen of op het strand te wandelen.
Het is fijn én gezond als een baby zich lekker kan bewegen in de kinderwagen. Gun kinderen een ruime reiswieg en zet ze niet vast in een tuigje. Voor kinderen die zitten is het fijn als je de rugleuning helemaal naar achteren kunt kantelen en dat de zitting dan niet mee naar boven gaat.
Om lekker achter de kinderwagen te lopen is het belangrijk dat hij goed bij je lengte past. En dat je de duwstang of de handvatten in hoogte kunt verstellen. Wij geven aan welke wagens geschikt zijn voor lange mensen en voor gebruikers die wat kleiner dan gemiddeld zijn.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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