De meeste kinderwagens rijden en sturen prima op een vlakke stoep. Maar als we de wagens testen op klinkers of een andere oneffen ondergrond hobbelt de een meer dan de ander. Dat geldt helemaal voor gras en zand. Wij testen alle kinderwagens op hun 'off-road'-gebruik. Het blijkt dat je niet per se een 'all terrain'-kinderwagen nodig hebt om bijvoorbeeld in de bossen of op het strand te wandelen.