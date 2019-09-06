Noëlle van der Weel Expert kinderwagensBijgewerkt op:30 maart 2026
Een buggy is een stuk lichter en minder groot dan een 3-in-1-kinderwagen. En daardoor veel geschikter voor onderweg en op reis. Met een buggydrager kun je hem zelfs meenemen op de fiets.
Ga je met het vliegtuig? Er zijn steeds meer kinderwagens die volgens de fabrikant 'IATA-approved' zijn. Die kinderwagens kun je zo klein opvouwen dat ze volgens de fabrikant als handbagage mee mogen in het vliegtuig. Maar let op, volgens de fabrikanten hebben niet alle vliegmaatschappijen dezelfde regels. Garanties zijn er dus niet.
Dat buggy's een stuk lichter en kleiner zijn dan de meeste 3-in-1-kinderwagens, heeft ook nadelen.
Er is niet veel keus in buggy's voor tweelingen (duo-buggy's). Je hebt meer mogelijkheden in duo-kinderwagens. Joie heeft de Aire Twin en ook Hauck, Topmark, X-Adventure, Bannini en Novi Baby verkopen tweeling-buggy’s. Een set om een eenpersoons-buggy om te bouwen tot een tweeling-buggy of duo-buggy is een stuk minder gewoon dan bij 3-in-1-kinderwagens.