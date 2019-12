Voor- en nadelen buggy

Een buggy is een stuk lichter en compacter dan een 3-in-1-kinderwagen en daardoor heel geschikt voor onderweg en op reis. En met een buggydrager neem je hem ook makkelijk mee op de fiets.

De zitting van een buggy is minder gevoerd en biedt minder steun dan die van een 3-in-1-kinderwagen.

Het frame van een buggy heeft een minder goede vering.

Een buggy is minder comfortabel en vooral geschikt voor wat oudere kinderen.

Buggy's voor tweelingen

De keus buggy's voor tweelingen (duo-buggy's) is beperkt. De keuze in duo-kinderwagens is een stuk ruimer. Chicco heeft de Echo Twin Buggy, en ook Joie, Koelstra en Hauck verkopen tweeling-buggy’s. Een set om een eenpersoons-buggy om te bouwen tot een tweeling-buggy of duo-buggy is een stuk minder gebruikelijk dan bij 3-in-1-kinderwagens.

