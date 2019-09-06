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Buggy kopen: wel of niet?

Een buggy is geschikt voor kinderen die goed zelf kunnen zitten. Een buggy is compacter en lichter dan een 3-in-1-kinderwagen, maar ook minder comfortabel dan een 3-in-1-kinderwagen. Met welke voor- en nadelen moet je verder rekenening houden?
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert kinderwagensBijgewerkt op:30 maart 2026

buggy's 3 in 1

Een buggy is compact 

Een buggy is een stuk lichter en minder groot dan een 3-in-1-kinderwagen. En daardoor veel geschikter voor onderweg en op reis. Met een buggydrager kun je hem zelfs meenemen op de fiets.

In het vliegtuig

Ga je met het vliegtuig? Er zijn steeds meer kinderwagens die volgens de fabrikant 'IATA-approved' zijn. Die kinderwagens kun je zo klein opvouwen dat ze volgens de fabrikant als handbagage mee mogen in het vliegtuig. Maar let op, volgens de fabrikanten hebben niet alle vliegmaatschappijen dezelfde regels. Garanties zijn er dus niet.

Nadelen buggy

Dat buggy's een stuk lichter en kleiner zijn dan de meeste 3-in-1-kinderwagens, heeft ook nadelen.  

  • Het zitje van een buggy is vaak wat minder comfortabel en geeft minder steun en bescherming dan die van een 3-in-1-kinderwagen.
  • De vering van een buggy is meestal minder goed.
  • Een lichte, compacte buggy is meestal ook minder stevig en robuust dan een 3-in-1-kinderwagen. 

Buggy's voor tweelingen

Er is niet veel keus in buggy's voor tweelingen (duo-buggy's). Je hebt meer mogelijkheden in duo-kinderwagens. Joie heeft de Aire Twin en ook Hauck, Topmark, X-Adventure, Bannini en Novi Baby verkopen tweeling-buggy’s. Een set om een eenpersoons-buggy om te bouwen tot een tweeling-buggy of duo-buggy is een stuk minder gewoon dan bij 3-in-1-kinderwagens.

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