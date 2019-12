Eerste indruk|Met de Steco Buggy-Mee de Luxe kun je je buggy achterop de fiets meenemen. Maar is de drager wel zo gebruiksvriendelijk?

Steco Buggy-Mee de Luxe: review

Conclusie

De Steco Buggy-Mee de Luxe is eenvoudig te monteren aan je fiets. De buggy aan de drager bevestigen gaat ook makkelijk. Tijdens onze fietsritjes bleef de buggy redelijk goed zitten. Belangrijk is om een stevige fietsstandaard te hebben. Heb je deze niet dan is er grote kans dat je fiets omvalt.

We probeerden de Steco Buggy-Mee de Luxe uit op 2 fietsen.

Een damesfiets met 1 standaard.

Een mamafiets met een stevige dubbele standaard en een zwevend kinderzitje achterop.

De volgende voor- en nadelen kwamen we tegen:

Voordelen:

Het monteren aan de fiets gaat eenvoudig.

De buggy blijft redelijk goed zitten.

Je kunt de drager gebruiken met een zitje achterop dat boven de bagagedrager 'zweeft'.

Nadelen:

Je bent een groot gevaarte op de weg. Wees je er continu bewust van dat je door de buggy breed bent.

Je hebt een stevige dubbele fietsstandaard nodig, zodat de fiets zelfstandig kan blijven staan.

De schroeven kunnen door trillingen los komen te zitten.

De buggy mag niet zwaarder dan 7 kg wegen.

Montage op de fiets

De Steco Buggy-Mee de Luxe bevestig je aan de linkerkant van de bagagedrager met haken en bouten aan de bovenkant en aan een poot van de bagagedrager. De montage gaat redelijk eenvoudig. Draai de schroeven stevig vast en check deze tijdens het gebruik regelmatig. Door trillingen tijdens fietstochtjes kunnen schroeven losser komen te zitten.

De Buggy-Mee de Luxe kan niet met elk fietszitje dat achterop zit gebruikt worden. Je hebt ruimte nodig op de bagagedrager om de Buggy-Mee de Luxe te bevestigen. Controleer dit eerst voordat je de drager aanschaft. We hebben het geprobeerd met een fietszitje dat boven de bagagedrager zweeft en dat ging prima. Plaats de drager wel zover mogelijk naar achteren aan de bagagedrager, zodat de buggy niet in de weg staat als je kind in de fietsstoel zit.

Bevestiging van de buggy

De buggy bevestig je aan de Buggy-Mee de Luxe door de haak van de drager 90 graden naar rechts te draaien en omhoog te duwen zodat hij blijft staan. Plaats dan één wiel van de buggy op de haak. Zorg ervoor dat de buggy met de duwstang boven aan de drager hangt. Met een verstelbare riem maak je de buggy vast aan de drager. Trek de riem stevig aan zodat de buggy goed vast zit.

Ervaring in de praktijk

De buggy zit met een haak en met een riem vast die je helaas niet zo hoog aan de buggy kunt bevestigen. Wat ons betreft hadden we willen zien dat de riem hoger op de buggy bevestigd kon worden. Afhankelijk van hoe lang de buggy is, kan dit als onstabiel worden ervaren. Toch bleef de buggy tijdens onze fietsritjes goed zitten aan de drager en zat de buggy niet in de weg bij het kind. Met de buggy achterop ben je op de fiets relatief breed. Neem tijdens het fietsen en vooral in de bochten de ruimte, zodat je niet tegen objecten aan fietst.

Wanneer je een fiets hebt zonder stevige- of slechts één standaard, dan kun je de buggydrager eigenlijk niet gebruiken. Je fiets moet met de buggy eraan zelfstandig blijven staan. Je hebt immers je beide handen nodig om je kind in en uit het fietszitje te halen. Je kunt natuurlijk ook een fietsenrek gebruiken, maar die staan niet overal. We raden je daarom aan een stevige dubbele standaard te gebruiken. Dat kan een prijzige, maar wel een veilige investering zijn. Heb je een stuur dat op slot kan, gebruik deze mogelijkheid zodat je fiets stabieler staat.

Wat is de Steco Buggy-Mee de Luxe?

De Steco Buggy-Mee de Luxe is een buggydrager voor achterop de fiets. Je bevestigt de Buggy-Mee de Luxe op de bagagedrager. Aan de drager kan een buggy tot maximaal 7 kg bevestigd worden. De buggy zit met een beugelstang en een verstelbare riem aan de drager vast.

Volgens Steco is het een universele drager en dus geschikt voor elke buggy. Maar let op dat sommige buggyymerken hun eigen dragers hebben, zoals het merk Nuna.

