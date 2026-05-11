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Cybex-kinderwagens

Laatste update van de test: 11 mei 2026|

Cybex heeft kinderwagens en buggy's in vrolijke kleuren. Maar staar je niet blind op de kleur. Wij helpen je een goede Cybex kiezen.

Keuzehulp

  • Cybex E-Gazelle S
    CybexE-Gazelle S
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|15,5 kg
    Expert review

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Orfeo TPE
    CybexOrfeo TPE
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,2 kg
    Expert review

    € 310,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Libelle
    CybexLibelle
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,5 kg
    Expert review

    € 270,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Eos Lux
    CybexEos Lux
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,8 kg
    Expert review

    € 580,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Balios S Lux
    CybexBalios S Lux
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,8 kg
    Expert review

    € 750,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Talos S Lux
    CybexTalos S Lux
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|14,2 kg
    Expert review

    € 850,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Coya
    CybexCoya
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,9 kg

    € 500,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Beezy
    CybexBeezy
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|8,1 kg

    € 300,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Gazelle S
    CybexGazelle S
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|14,2 kg
    Expert review

    € 815,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

Cybex-kinderwagens getest

Cybex heeft verschillende series en types die elk hun bijzondere eigenschappen hebben. In de meest luxe serie vind je onder andere de Priam. Simpelere wagens zijn de Eezy en de Beezy. 

We hebben enkele kindewagens van Cybex getest. We testen ze uitgebreid op onder andere het rijden en besturen, het kind in de wagen plaatsen, de veiligheid en het vervoeren. Het blijkt dat de uiteenlopende types ook uiteenlopende scores op alle onderdelen hebben. 

Cybex-kinderwagen kopen

Zoek je een sprekende wagen voor je baby, dan ben je bij Cybex aan het goede adres. Ze hebben 3 in 1 kinderwagens en buggy's in uiteenlopende kleuren en prints. Natuurlijk zeggen die kleuren niets over de kwaliteit en veiligheid van de wagen. Of over andere eigenschappen. Bedenk dus wat je van je Cybex-kinderwagen verwacht en bekijk en vergelijk voordat je een kinderwagen koopt. Want je wilt natuurlijk het beste voor je kindje, maar ook voor jouzelf!

Cybex-kinderwagens vergelijken

In onze vergelijker tonen we je een flinke hoeveelheid eigenschappen van de kinderwagens. Bekijk wat je wilt voor jouw baby of peuter en vergelijk de wagens. Log in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap om ook de testresultaten te zien en vergelijken. Heb je je ideale wagen gevonden? Je kunt hem bestellen via de vergelijker. Bedenk wel dat andere winkels weer andere kleuren kunnen hebben, dus kijk even rond.

Kinderwagens per merk