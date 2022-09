Help anderen met een review over jouw kinderwagen.

Cybex-kinderwagens getest

Cybex heeft verschillende series en types die elk hun bijzondere eigenschappen hebben. In de meest luxe serie vind je onder andere de Priam. Simpelere wagens zijn de Eezy en de Beezy.

We hebben enkele kindewagens van Cybex getest. We testen ze uitgebreid op onder andere het rijden en besturen, het kind in de wagen plaatsen, de veiligheid en het vervoeren. Het blijkt dat de uiteenlopende types ook uiteenlopende scores op alle onderdelen hebben.

Cybex-kinderwagen kopen

Zoek je een sprekende wagen voor je baby, dan ben je bij Cybex aan het goede adres. Ze hebben 3 in 1 kinderwagens en buggy's in uiteenlopende kleuren en prints. Natuurlijk zeggen die kleuren niets over de kwaliteit en veiligheid van de wagen. Of over andere eigenschappen. Bedenk dus wat je van je Cybex-kinderwagen verwacht en bekijk en vergelijk voordat je een kinderwagen koopt. Want je wilt natuurlijk het beste voor je kindje, maar ook voor jouzelf!

Cybex-kinderwagens vergelijken

In onze vergelijker tonen we je een flinke hoeveelheid eigenschappen van de kinderwagens. Bekijk wat je wilt voor jouw baby of peuter en vergelijk de wagens. Log in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap om ook de testresultaten te zien en vergelijken. Heb je je ideale wagen gevonden? Je kunt hem bestellen via de vergelijker. Bedenk wel dat andere winkels weer andere kleuren kunnen hebben, dus kijk even rond.