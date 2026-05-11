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ABC Design kinderwagen

Welke ABC Design kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van ABC Design kinderwagens en vergelijk de ABC Design kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • ABC Design Salsa 5 air
    ABC DesignSalsa 5 air
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|15,2 kg
    Expert review

    € 950,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Avus Air
    ABC DesignAvus Air
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|10,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Vicon 4
    ABC DesignVicon 4
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|13,9 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Samba
    ABC DesignSamba
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Ping
    ABC DesignPing
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    ABC Design Salsa 4 Air
    ABC DesignSalsa 4 Air
    Afrader
    in de categorie: 3-in-1 Kinderwagen
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|14,9 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Zoom (als duo)
    ABC DesignZoom (als duo)
    Duowagen|17,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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