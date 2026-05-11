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Joie kinderwagen

Welke Joie kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Joie kinderwagens en vergelijk de Joie kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Joie Versiti
    JoieVersiti
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|16,8 kg
    Expert review

    € 850,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Honour
    JoieHonour
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,1 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Brisk LX
    JoieBrisk LX
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|8,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Parcel
    JoieParcel
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Litetrax 4
    JoieLitetrax 4
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|9,8 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Aeria
    JoieAeria
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Finiti
    JoieFiniti
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,6 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

Kinderwagens per merk