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Chicco kinderwagen

Welke Chicco kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Chicco kinderwagens en vergelijk de Chicco kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Chicco Liteway 4
    ChiccoLiteway 4
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|8,4 kg
    Expert review

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Chicco Goody Plus
    ChiccoGoody Plus
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,6 kg

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Chicco Trolley Me
    ChiccoTrolley Me
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,4 kg

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Chicco Cheerio
    ChiccoCheerio
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,6 kg

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Chicco Liteway 3
    ChiccoLiteway 3
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|8,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Chicco Ohlala 2
    ChiccoOhlala 2
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|4,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    Chicco Lite Way 2
    ChiccoLite Way 2
    Afrader
    in de categorie: Buggy
    Buggy|8,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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