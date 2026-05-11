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Puck kinderwagen

Welke Puck kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Puck kinderwagens en vergelijk de Puck kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Puck Flo
    PuckFlo
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|9,3 kg
    Expert review

    € 90,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Puck Carl
    PuckCarl
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|10,5 kg
    Expert review

    € 450,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Puck Max
    PuckMax
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|8,3 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    Puck Billy
    PuckBilly
    Afrader
    in de categorie: Buggy
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|3,7 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    Puck Bob
    PuckBob
    Afrader
    in de categorie: Buggy
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|4,1 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

Kinderwagens per merk