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Phil & Teds kinderwagen

Welke Phil & Teds kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Phil & Teds kinderwagens en vergelijk de Phil & Teds kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Phil & Teds Go
    Phil & TedsGo
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|5,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Navigator (als duo)
    Phil & TedsNavigator (als duo)
    Duowagen|16,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Dot (als duo)
    Phil & TedsDot (als duo)
    Duowagen|15,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Promenade (als duo)
    Phil & TedsPromenade (als duo)
    Duowagen|16,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Vibe (als duo)
    Phil & TedsVibe (als duo)
    Duowagen|15 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Explorer (als duo)
    Phil & TedsExplorer (als duo)
    Duowagen|16,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Phil & Teds Verve (als duo)
    Phil & TedsVerve (als duo)
    Duowagen|15,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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