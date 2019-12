Phil & Teds Navigator (als duo)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Navigator van Phil&Ted is geschikt voor 1 en voor 2 kinderen. De kinderen zitten achter-/bovenelkaar. Er zijn verschillende combinaties mogelijk met (auto)zitjes. Hij is niet met 2 reiswiegen te gebruiken. Lijkt op de Dot van hetzelfde merk, maar is wat zwaarder, heeft grotere wielen en het zitje kan in voorwaartse of achterwaartse richting geplaatst worden. De nieuwste versie van de Navigator (eind 2013) heeft oa. een automatische rem. Deze nieuwe versie hebben we niet getest voor gebruik met 2 kinderen, wel met 1 kind, zie elders in deze vergelijker.