Phil & Teds Dot (als duo)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Phil&Teds Dot is geschikt voor 1 en voor 2 kinderen. De kinderen zitten achter-/bovenelkaar. Er zijn verschillende combinaties mogelijk met (auto)zitjes. Hij is niet met 2 reiswiegen te gebruiken. Hij lijkt op de Navigator van hetzelfde merk, maar heeft iets minder mogelijkheden en is goedkoper.