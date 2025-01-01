Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: bij de genoemde prijs is de reiswieg niet inbegrepen, die moet je er apart bij kopen. Er zijn verschillende modellen reiswiegen die variëren in prijs van ongeveer €110 tot €250. De Finity is een 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 102,5 en maximaal 108 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.