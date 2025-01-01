icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

JoieAeria

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  12,3 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: bij de genoemde prijs is de reiswieg niet inbegrepen, die moet je er apart bij kopen. Er zijn verschillende modellen reiswiegen die variëren in prijs van ongeveer €110 tot €250. De Finity is een 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 102,5 en maximaal 108 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
12,3 kg
Minimale hoogte duwstang
102,5 cm
Maximale hoogte duwstang
108 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
4,5 kg
Getest in
november 2021