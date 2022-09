Met een strakke kinderwagen of buggy van het Nederlandse merk Nuna, loop je straks heerlijk met je kindje over straat.

Nuna-kinderwagens getest

Nuna is een populair merk, dus ook daarvan hebben we enkele wagens in de test. Je kunt kiezen uit een Nuna buggy of een Nuna 3 in 1 kinderwagen. We testen de wandelwagens uitgebreid op een arsenaal aan eigenschappen. Denk daarbij aan hoe je je kindje in de wagen plaatst, hoe de wagen rijdt en te besturen is, en de veiligheid van de wagen en onderdelen.

De testresultaten zijn evenals de prijzen uiteenlopend. Het is dus goed om je erin te verdiepen voordat je een Nuna kinderwagen gaat kopen.

Nuna-kinderwagen kopen

Bij Nuna kun je wandelwagens met stevige wielen kopen voor flinke wandelingen in de natuur of de stad. Zoals de opvolger van de Nuna Mixx; de Nuna Mixx Next. Of een andere all terrain wandelwagen van Nuna.

Je kunt ook kiezen voor een lichte, compacte kinderwagen, zoals de Triv en Trvl. Die neem je makkelijk mee en berg je makkelijk op.

Er is dus genoeg keuze. Om het je makkelijker te maken tonen wij de grote hoeveelheid aan eigenschappen en testresultaten. Zo kun je de kinderwagens met elkaar vergelijken en de beste voor jou vinden.

Nuna-kinderwagens vergelijken

Zoals gezegd verzamelen we veel informatie over de kinderwagens. In de vergelijker kun je eerst filteren op de eigenschappen die je belangrijk vindt. Dan kun je de overgebleven kinderwagens vergelijken met elkaar. Bekijk bijvoorbeeld hoe je de wagens kunt inklappen, wat de afmetingen en het gewicht zijn, en of accessoires zoals een voetenzak of regenhoes inbegrepen zijn.

Heb je de wagen van je dromen gevonden, dan is het even zoeken welke winkel de juiste kleur verkoopt. Geef je niet om de kleur, zoek dan waar de Nuna buggy of kinderwagen in de aanbieding is.