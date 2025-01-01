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NunaDemi Grow

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Ja
  • Gewicht kinderwagen:  14,4 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 105 en maximaal 110,5 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De reiswieg is niet inbegrepen bij de standaard uitvoering, maar moet apart worden bijgekocht. Hij kan worden omgebouwd naar een dubbele wagen. De Demi Grow is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen, de prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. Let op: de genoemde richtprijs is exclusief de reiswieg.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
14,4 kg
Minimale hoogte duwstang
105 cm
Maximale hoogte duwstang
110,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
4,5 kg
Getest in
september 2018