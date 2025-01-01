Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 105 en maximaal 110,5 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De reiswieg is niet inbegrepen bij de standaard uitvoering, maar moet apart worden bijgekocht. Hij kan worden omgebouwd naar een dubbele wagen. De Demi Grow is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen, de prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. Let op: de genoemde richtprijs is exclusief de reiswieg.