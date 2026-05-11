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3-in-1-kinderwagens

Laatste update van de test: 11 mei 2026|

Met een 3-in-1-kinderwagen kun je alle kanten op. Je kunt hem jaren gebruiken, maar dan heb je natuurlijk wel een goede nodig. Vind hem bij ons.

Keuzehulp

  • Easywalker Harvey NXT
    EasywalkerHarvey NXT
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|12 kg

    € 900,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Dubatti One E6
    DubattiOne E6
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|14,5 kg
    Expert review

    € 900,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Prénatal Sammy
    PrénatalSammy
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,2 kg
    Expert review

    € 500,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Uppababy Cruz V3
    UppababyCruz V3
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,8 kg
    Expert review

    € 1.100,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex E-Gazelle S
    CybexE-Gazelle S
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|15,5 kg
    Expert review

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Versiti
    JoieVersiti
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|16,8 kg
    Expert review

    € 850,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Salsa 5 air
    ABC DesignSalsa 5 air
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|15,2 kg
    Expert review

    € 950,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Uppababy Vista V3
    UppababyVista V3
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|13,04 kg
    Expert review

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • The Jiffle Wagon 2
    The JiffleWagon 2
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|17,7 kg
    Expert review

    € 1.000,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Puck Carl
    PuckCarl
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|10,5 kg
    Expert review

    € 450,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Kikkaboo Kara
    KikkabooKara
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|10,4 kg

    € 520,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Qute Q-Rider
    QuteQ-Rider
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,4 kg

    € 950,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Bugaboo Fox 5 Renew
    BugabooFox 5 Renew
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,4 kg
    Expert review

    € 1.300,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Veer Switchback & Jog
    VeerSwitchback & Jog
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|14,2 kg
    Expert review

    € 1.000,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joolz Hub2
    JoolzHub2
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|9,6 kg
    Expert review

    € 1.050,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joolz Day 5
    JoolzDay 5
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,3 kg
    Expert review

    € 1.300,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Maxi-Cosi Fame
    Maxi-CosiFame
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|15,5 kg
    Expert review

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Thule Urban Glide 3
    ThuleUrban Glide 3
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|10,6 kg
    Expert review

    € 1.125,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

3-in-1-kinderwagen kopen

Een 3-in-1-wandelwagen is een combiwagen met reiswieg en zitje en een adapterset voor een autostoeltje. De eerste 6 maanden gebruik je de reiswieg waar de baby in kan liggen. Na ongeveer 6 maanden bouw je de babywagen om met een zitje, waarin je kindje rechtop kan zitten. Zo kun je de wagen gebruiken tot je kindje ongeveer 4 jaar oud is. Om zo lang met een wagen te kunnen doen, moet je er natuurlijk wel zeker van zijn dat je er een van goede kwaliteit koopt. We helpen je daarbij.

3-in-1-kinderwagens getest

We hebben een hoop 3-in-1-kinderwagens getest van goedkoop tot duur en van verschillende kwaliteit. Zo kun jij de beste keuze maken. In onze test zitten merken als Joolz, Bugaboo, Maxi Cosi en Easywalker. 

We testen de wagens uitgebreid op verscheidene onderdelen, waaronder het rijgemak, gebruiksgemak en de veiligheid. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

3-in-1-kinderwagens vergelijken

Er zijn verschillende soorten 3-in-1-kinderwagens. Bedenk van voordat je er een gaat kopen wat je belangrijk vind aan een combi-kinderwagen. Gebruik je hem vooral in een stadse omgeving? En wil je dan ook met het ov, of de wagen in de auto opbergen? Dan is een wendbare en kleine 3-in-1-kinderwagen het best. Of heb je een ruim huis en ga je veel in het bos wandelen? Kies dan een stevigere met all-terrain-banden. En ben jij of is je partner lang en de ander kort? Dan heb je een verstelbare duwstang nodig.

Vergelijk de 3-in-1-wandelwagens op al dit soort eigenschappen en op de testresultaten, zodat je er zeker van bent dat je een goede set koopt.

Bedenk ook wat je budget is. De wagens zijn in verschillende prijsklassen te krijgen. Je kunt al een goedkope combi kinderwagen 3-in-1 krijgen voor zo'n €300. De kleuren verschillen vaak per winkel, dus wil jij je nieuwe 3-in-1-kinderwagen in zwart of groen of een andere kleur, kijk dan even rond waar je die kunt kopen. Let er op of de set die aangeboden wordt compleet is, met wagen, reiswieg en adapters voor de autostoel.

Kinderwagens per merk