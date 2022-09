3 in 1 kinderwagen kopen

Een 3 in 1 wandelwagen is een combiwagen met reiswieg en zitje en een adapterset voor een autostoeltje. De eerste 6 maanden gebruik je de reiswieg waar de baby in kan liggen. Na ongeveer 6 maanden bouw je de babywagen om met een zitje, waarin je kindje rechtop kan zitten. Zo kun je de wagen gebruiken tot het kindje ongeveer 4 jaar oud is. Om zo lang met een wagen te kunnen doen, moet je er natuurlijk wel zeker van zijn dat je er een van goede kwaliteit koopt. We helpen je daarbij.

3 in 1 kinderwagens getest

Om jou de beste keuze te kunnen laten maken hebben we in de test een hoop 3 in 1 kinderwagens van uiteenlopende prijzen en uiteenlopende kwaliteiten. We hebben merken als Maxi Cosi, Mutsy, Bugaboo en Easywalker in de test.

We testen de wagens uitgebreid op verscheidene onderdelen, waaronder het rijgemak, gebruiksgemak en de veiligheid. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

3 in 1 kinderwagens vergelijken

Er zijn verschillende soorten 3 in 1 kinderwagens. Bedenk van voordat je er een gaat kopen wat je belangrijk vind aan een combi-kinderwagen. Gebruik je hem vooral in een stadse omgeving? En wil je dan ook met het OV, of de wagen in de auto opbergen? Dan is een wendbare en kleine 3 in 1 kinderwagen het best. Of heb je een ruim huis en ga je veel in het bos wandelen? Kies dan een stevigere met all-terrain-banden. En ben jij of is je partner lang en de ander kort? Dan heb je een verstelbare duwstang nodig.

Vergelijk de 3 in 1 wandelwagens op al dit soort eigenschappen en op de testresultaten, zodat je er zeker van bent dat je een goede set koopt.

Bedenk ook wat je budget is. De wagens zijn in verschillende prijsklassen te krijgen. Je kunt al een goedkope combi kinderwagen 3 in 1 krijgen voor zo'n €300. De kleuren verschillen vaak per winkel, dus wil jij je nieuwe 3 in 1 kinderwagen in zwart of groen of een andere kleur, kijk dan even rond waar je die kunt kopen. Let er op of de set die aangeboden wordt compleet is, met wagen, reiswieg en adapters voor de autostoel.