Zoek je een buggy of 3-in-1-wagen van Joolz? Je ziet in onze vergelijker welke Joolz-kinderwagen voor jou het best is.

Joolz-kinderwagen kopen

De kinderwagens van Joolz hebben elk hun unieke eigenschappen, dus er is voor ieder wat wils. Het assortiment van Joolz bestaat uit een klein aantal wandelwagens dat in verschillende ingetogen kleuren, zoals beige, grijs, zwart, groen en blauw verkrijgbaar is. De Joolz Day+ en Aer zijn er ook in roze. En je kunt voor elke wagen en kleur bijpassende accessoires kopen in de online shop van Joolz. Denk daarbij aan een voetenzak, verzorgingstas, schaduwdoek of parasol. Daarmee maak je het stijlvolle uiterlijk van jouw Joolz kinderwagen mooi af. De 3 in 1 babywagen met wieg en stoel kun je uitbreiden met een autostoel.

De Joolz Day+ kinderwagen is perfect voor dagelijks gebruik. De de Joolz Hub+ is een compacte kinderwagen die ideaal is voor in de stad. De Aer buggy is licht en heel compact op te vouwen. Daardoor is deze wandelwagen van Joolz makkelijk mee te nemen.

Joolz-kinderwagens getest

We testen regelmatig wandelwagens van Joolz. Daarbij beoordelen we ze op een groot aantal punten, zoals het ermee rijden, hem op- en uitvouwen, het kind in de wagen plaatsen, en meer. Zo weet je precies wat je van de Joolz kinderwagens kunt verwachten.

Jool-kinderwagens vergelijken

Voor je een Joolz kinderwagen gaat kopen, vergelijk je ze bij ons. Op de vele eigenschappen, zoals gewicht, hoogte en verstelbaarheid van de duwstang, de vouwmethode en afmetingen. Log in met je Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd om ook de testresultaten te vergelijken.

Vergelijk ten slotte ook op prijs, zodat je een betaalbare kinderwagen of buggy van Joolz kunt kopen.