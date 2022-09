Dubatti-kinderwagens getest

In onze test kinderwagens zit ook een enkele wandelwagen van Dubatti. We hebben alle wagens uitvoerig getest op onder meer het gebruiksgemak, het plaatsen van het kind, het rijden en het opbergen.

Dubatti-kinderwagen kopen

Dubatti heeft slechts enkele verschillende kinderwagens, dus de keuze hoeft niet moeilijk te zijn. Kies bijvoorbeeld voor de Dubatti One E3 babywagen. Dit is een 3-in-1 kinderwagen met 4 wielen met luchtbanden. De kijkrichting van het kind is aan te passen en de hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 80 en maximaal 106,5 cm. De reiswieg wordt standaard meegeleverd en andere accessoires zoals een zonne- of regenkap zijn ook bij te bestellen. De One E3 is te koop in verschillende kleuren, zoals zwart, groen, grijs, maar ook leder. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.

Zoek je een buggy voor een iets groter kindje? De Dubatti Smart Buggy is een lichtgewicht (6,3 kg) en zeer compacte buggy. De buggy is uitgerust met handige eigenschappen zoals een traploos verstelbare rugleuning, voetensteun en vering op alle wielen. De Dubatti Smart is een buggy met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is niet aan te passen. De duwstang is 100 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar.

Dubatti-kinderwagens vergelijken

In de vergelijker kun je zien welke eigenschappen de Dubatti kinderwagens hebben en kun je ze vergelijken. Bijvoorbeeld op de afmetingen, het gewicht en de instellingen. Log je in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan kun je ook de testresultaten van Dubatti en anderen bekijken en vergelijken.