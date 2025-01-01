DubattiTwo

'Bij de Dubatti Two kun je het zitje ombouwen tot een reiswieg. Zo kun je hem gebruiken vanaf de geboorte tot je kind uit de kinderwagen is gegroeid. Je stelt de kinderwagen samen uit verschillende onderdelen. En je kunt kiezen tussen verschillende wielen: comfort en light. Bij de eerste versie van de Dubatti Two was er geen keus tussen verschillende wielen. Bij die versie brak in onze test een van de voorwielen 2 keer af. In de hertest van de nieuwe versie gebeurde dat niet.' Lees meer in ons nieuwsbericht.