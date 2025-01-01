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DubattiTwo

€ 1.075,-

Richtprijs

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  16,1 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Expert review

'Bij de Dubatti Two kun je het zitje ombouwen tot een reiswieg. Zo kun je hem gebruiken vanaf de geboorte tot je kind uit de kinderwagen is gegroeid. Je stelt de kinderwagen samen uit verschillende onderdelen. En je kunt kiezen tussen verschillende wielen: comfort en light. Bij de eerste versie van de Dubatti Two was er geen keus tussen verschillende wielen. Bij die versie brak in onze test een van de voorwielen 2 keer af. In de hertest van de nieuwe versie gebeurde dat niet.' Lees meer in ons nieuwsbericht.

Noëlle van der WeelExpert kinderwagens bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Dubatti Two?
  • Wat is er niet goed aan de Dubatti Two?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Dubatti Two?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen waarvan je het zitje kunt ombouwen naar reiswieg. Je stelt de Two zelf samen uit verschillende onderdelen. De wielen zijn er in 2 varianten: Comfort en Light. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 98 en maximaal 107,5 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
16,1 kg
Minimale hoogte duwstang
98 cm
Maximale hoogte duwstang
107,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
september 2023