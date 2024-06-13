Wielen van Dubatti Two kinderwagen kunnen afbreken

Wij testten de Dubatti Two in de zomer van 2023. In de duurtest, een onderdeel van de veiligheidstest, testen we de stevigheid van de kinderwagen. Bij het tweede, extra zware deel van de test brak 1 van de voorwielen af. We herhaalden de duurtest bij een tweede Dubatti Two. Ook bij deze brak een van de voorwielen af.

Toch al verkocht

Volgens Dubatti kwamen de kinderwagens die wij testten uit een 'oude' serie. Dubatti verklaart dat de verkoop van deze series al was gestart, toen aan het licht kwam dat de voorwielen niet in orde waren. Dubatti: 'We hebben toen de productie aangepast. Met de wielen uit latere series is niets aan de hand.'

Hertest in najaar 2023

In het najaar van 2023 hebben we de Dubatti Two opnieuw gekocht en getest. Inderdaad vonden we toen geen problemen met de wielen. De testresultaten en expert review voor de Dubatti Two (alleen voor leden) zijn de resultaten van deze tweede test. Maar ook met wielen die niet afbreken komt deze kinderwagen niet al te best uit onze test.

Veel onduidelijkheid voor consumenten

Wij kochten de Dubatti Two met de zwakke wielen in het late voorjaar van 2023. Heb je vóór de zomer van 2023 een Dubatti Two gekocht? Dan bestaat de kans dat dit er een is uit die 'oude' series. En dan kan dus het voorwiel na verloop van tijd afbreken. In dat geval kun je een nieuwe set wielen krijgen.

Zelf winkel bellen

Dubatti is erg onduidelijk over hoe consumenten erachter moeten komen of ze een nieuwe set wielen nodig hebben. 'Consumenten krijgen een e-mail van de winkel', legt Dubatti uit. 'In de e-mail staat hoe ze kunnen zien om welke serie wielen het gaat en hoe ze de wielen thuis kunnen krijgen.'

Dubatti gaat niet in op verdere vragen over die mails en wat consumenten kunnen doen die geen mail hebben gekregen. Daarom raden we consumenten aan om contact op te nemen met de winkel waar ze hun Dubatti Two hebben gekocht, en daar na te vragen wat ze het beste kunnen doen.