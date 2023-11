Wielen van Dubatti Two kinderwagen kunnen afbreken

De voorwielen van de Dubatti Two braken af in onze duurtest. Dat is een onderdeel van de veiligheidstest. Daarbij testen we of de kinderwagen stevig genoeg is. Bij het tweede, extra zware deel van de test brak 1 van de voorwielen af. Toen we de duurtest bij een tweede Dubatti Two herhaalden, brak opnieuw een van de voorwielen af.

Toch al verkocht

Voor Dubatti komen onze testresultaten niet als een verrassing. 'We wisten dat er wagens verkocht waren met voorwielen die niet aan de veiligheidsnorm voldeden. Voordat de Dubatti Two naar de winkels werd gestuurd, hebben we de complete kinderwagen eerst zelf getest. Omdat we toen geen problemen hebben ontdekt, zijn we met de verkoop gestart. Daarna hebben we een onafhankelijk laboratorium de veiligheidsnormtest laten doen. Daaruit bleek dat de voorwielen niet in orde waren. We hebben toen de productie aangepast. De wielen uit de volgende series voldoen wel aan de norm. De Consumentenbond heeft wagens getest met wielen uit die eerste serie.'

Niet teruggehaald

Dubatti besloot om de serie zwakke wielen niet terug te halen uit de winkels. 'Volgens onze inschatting is er geen direct gevaar als een wiel plotseling afbreekt, zolang het kindje volgens de instructies in het tuigje zit. Bovendien treedt dit probleem pas op als de wagen al lange tijd in gebruik is en het kind al bijna uit de kinderwagen is gegroeid. Daarom vonden we het niet nodig om de wielen terug te halen', legt Dubatti uit.

Veel onduidelijkheid voor consumenten

Consumenten die een Dubatti Two hebben gekocht met wielen uit de eerste serie, kunnen een nieuwe set wielen krijgen. Maar het is onduidelijk hoe ze erachter moeten komen of de wielen van hun Dubatti Two uit deze eerste serie komen. 'Consumenten krijgen een e-mail van de winkel', legt Dubatti uit. 'In de e-mail staat hoe consumenten kunnen zien om welke serie wielen het gaat en hoe ze de wielen thuis kunnen krijgen.'

Zelf winkel bellen

Wanneer die mails verstuurd gaan worden 'hopen wij binnen enkele weken te weten', laat Dubatti weten.

Dubatti gaat niet in op onze vraag wat de serienummers zijn van de wielen die vervangen moeten worden. Het is ook onduidelijk wat consumenten moeten doen die geen e-mailadres aan de winkel of fabrikant hebben doorgegeven. Daarom raden we consumenten aan om het zelf aan de winkel te vragen waar ze hun Dubatti Two hebben gekocht. En wat ze het beste kunnen doen.

Dubatti Two opnieuw getest

Volgens Dubatti hebben alle Dubatti Two-wagens die nu worden verkocht wielen die wel aan de norm voldoen. Wij gaan de Dubatti Two opnieuw testen om te kijken of dit klopt.