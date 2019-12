Kinderwagen kopen in 10 stappen

Een kinderwagen is een van de grootste uitgaven van de babyuitzetlijst. Je wilt dus een goede keuze maken uit het enorme aanbod. Wij helpen je in 10 stappen naar de ideale kinderwagen.

Ga naar een echte winkel

Voor een eerste oriëntatie op het aanbod en de prijzen van kinderwagens is een rondje surfen op internet ideaal. Maar als je eenmaal een idee hebt van wat je wil en klaar bent om kinderwagens te gaan proberen en vergelijken, is een bezoek aan een winkel broodnodig. Kies een winkel met een groot aanbod, zodat je meerdere wagens kunt proberen en vergelijken. Vraag in de winkel ook uitleg over de wagen.

Rij en vergelijk

Het is belangrijk om de wagen goed te testen voordat je hem koopt. Grote babywarenhuizen hebben op de kinderwagenafdeling een parcours met verschillende ondergronden en bochtjes zodat je zelf kunt ervaren hoe de wagen rijdt op bijvoorbeeld steen of gras.

Wij testen kinderwagens op allerlei verschillende ondergronden.

Leg voordat je gaat proberen wat ballast in de kinderwagen en in de boodschappenmand om de praktijksituatie beter na te bootsen. Probeer een 3-in-1-kinderwagen met zowel de reiswieg als een autostoeltje en het zitje. Voor een goede vergelijking: probeer en aantal wagens uit.

Hoog genoeg?

Voor beide ouders is het belangrijk om met een rechte rug achter de wagen te lopen. Verschillen jij en je partner flink in lichaamslengte, let er dan goed op dat de duwstang voor jullie allebei op een goede hoogte is in te stellen. Bedenk ook dat je je kind vaak in en uit de wagen moet tillen. De hoogte van de reiswieg of het zitje is dus ook iets om rekening mee te houden. Bij enkele modellen kun je de hoogte van de wieg en/of het zitje verstellen.

Check de grootte van de wieg

Bij een 3-in-1-kinderwagen is het belangrijk dat een baby voldoende ruimte heeft in de reiswieg. Niet alleen om te slapen, maar vooral ook om te bewegen als hij wakker is. Een grote baby kan uit de wieg gegroeid zijn voor hij groot genoeg is voor het zitje. Zet in de winkel een aantal wiegen naast elkaar om de grootte goed te kunnen vergelijken. In onze beoordelen wij onder meer of de wieg groot genoeg is voor een baby tot 6 maanden.

Let op: de reiswieg is niet altijd standaard inbegrepen bij het basismodel van de kinderwagen, zelfs niet bij 3-in-1-kinderwagens. Een losse reiswieg kan zo een paar honderd euro extra betekenen.

In- en uitklappen

Er zijn verschillende methoden om een kinderwagen in- en uit te klappen:

Harmonica (bovenste rij foto's hieronder).

Paraplu, deze methode zie je vaak bij buggy's (middelste rij).

Schaar (onderste rij).

Sommige wagens maken het je erg makkelijk: ze vouwen in of uit door een druk op de knop.

Probeer zeker het in- en uitklapmechanisme uit in de winkel. Een gloednieuwe kinderwagen kan in het begin wat stroef gaan, maar een demonstratiemodel zou soepel moeten lopen. Een veilige kinderwagen heeft een beveiliging zodat de wagen niet zomaar in kan klappen. Ga je de wagen vaak ingeklapt opbergen? Let dan op dat hij automatisch ingeklapt bijeen wordt gehouden en dat je dit niet steeds handmatig hoeft te doen, én dat hij zelfstandig rechtop blijft staan als hij ingeklapt is.

In de Kinderwagenvergelijker staat bij elke geteste kinderwagen:

Wat de vouwmethode is.

Of er automatische inklapvergrendeling op zit.

Of de wagen zelfstandig blijft staan als hij is ingeklapt.

Tillen

Ook als je gelijkvloers woont, zul je regelmatig trappen en opstapjes tegenkomen waarvoor je de wagen op zult moeten tillen. Vergeet dus zeker niet om in de winkel te proberen hoe makkelijk dat gaat. Houd er rekening mee dat het gewicht van je kind en misschien een gevulde boodschappenmand er ook nog bijkomt.

De rem

Minimaal 2 wielen moeten tegelijkertijd met een rem geblokkeerd kunnen worden. Check of de rem makkelijk te bedienen is, soepel loopt en goed blokkeert, ook als de wagen op een helling staat of de wielen nat zijn. Draag je vaak hoge hakken of open schoenen, check dan ook of de rem daarvoor geschikt is. Wij testen de werking van de remmen uitgebreid.

Los en vast

Check het gebruiksgemak van onderdelen die je vaak los en vast moet klikken. Let ook op gespen en riempjes.

Welke accessoires wel en niet?

Check welke accessoires zijn inbegrepen bij de verkoopprijs. Houd er rekening mee dat de accessoires die wel en niet bij de prijs zijn inbegrepen voor forse prijsverschillen kunnen zorgen. Kijk of de accessoires voor de kinderwagen echt handig zijn of dat je ze ook wel kunt missen. Of probeer te onderhandelen over gratis accessoires.

Bepaal eerst:

Welke accessoires nuttig of zelfs noodzakelijk zijn en welke niet.

Hoe je accessoires goedkoper kunt aanschaffen.

Welke goedkopere alternatieven er zijn.

Welke producten uit je eigen babyboedel een alternatief zijn voor dure accessoires.

Bespaar tot honderden euro's op je kinderwagen.

In de auto

Hoe ver moet je de wagen inklappen om hem kwijt te kunnen in de kofferbak van je auto? Welke onderdelen moet je verwijderen en hoe makkelijk gaat dat? En: hoe snel is de wagen weer gebruiksklaar? Probeer hem uit in je eigen auto, dan kun je ook checken of er geen richels en drempels in de weg zitten en of de wagen niet te zwaar is.

Wij beoordelen hoe makkelijk de kinderwagens in de kofferbak van een kleine middenklasser passen.

Voor de ritjes naar en van de auto is het handig dat je combiwagens een autostoeltje kan plaatsen. In de vergelijker staat bij de specificaties welke autostoeltjes op de wagen passen.

Bij al deze wagens testen we het gebruik met een autostoeltje.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team ervaringen en tips over de keuze van een kinderwagen.

