Kinderwagen kopen in 10 stappen

Stap 1: Ga naar een echte winkel

Voor een eerste verkenning van het aanbod en de prijzen van kinderwagens is online rondkijken ideaal. Heb je al een idee wat je wil kiezen? Dan is een bezoek aan de winkel om kinderwagens te gaan proberen en vergelijken onmisbaar. Maak een afspraak en vraag om hulp, uitleg en demonstraties. Maar probeer vooral ook zelf.

Tip: kies een winkel met een groot aanbod, zodat je meerdere wagens kunt proberen en vergelijken. Neem wagens van verschillende merken en prijzen mee in je vergelijking.

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Stap 2: Rijd en vergelijk

Rijd rond met de wagen in de winkel. Grote babywinkels hebben op de kinderwagenafdeling een parcours met verschillende ondergronden en bochtjes. Zo ervaar je zelf hoe de wagen rijdt op verschillende ondergronden. Zoals klinkertjes, grind en gras.

Wij testen alle kinderwagens op verschillende ondergronden.

Leg voordat je gaat 'proefrijden' iets in de kinderwagen en in de boodschappenmand om de praktijksituatie beter na te bootsen.

Test wieg en beide zitjes

Probeer een 3-in-1-kinderwagen met het zitje, de reiswieg en het autostoeltje. Inclusief het erop plaatsen en eraf halen. Vergeet niet het in- en uitklappen te proberen. Sommige systemen zijn erg onhandig. Ons gebruikerspanel heeft bij sommige kinderwagens veel moeite om de gesp van het gordeltje dicht te krijgen. Sla dit dus niet over.

Stap 3: Klopt de maat?

Achter een kinderwagen lopen die te hoog, laag, breed of smal voor je is, is heel vervelend. Probeer dus zeker of de duwstang of handvatten op de juiste lengte zitten of zijn in te stellen. Zowel voor jou als voor je partner. Als jij en je partner erg in lengte verschillen, is het belangrijk dat het verstellen van de hoogte erg soepel gaat.

In de vergelijker kun je makkelijk kinderwagens selecteren die:

Let ook op de hoogte van de reiswieg en het zitje. Bij sommige modellen kun je de hoogte van de wieg en/of het zitje verstellen.

Probeer ook of de breedte van de wagen prettig is en je niet steeds tegen de wielen aan komt tijdens het lopen.

Stap 4: Check de grootte van de wieg

Bij een 3-in-1-kinderwagen is het belangrijk dat een baby voldoende ruimte heeft in de reiswieg. Niet alleen om te slapen, maar vooral ook om te bewegen als hij wakker is. Een grote baby kan uit de wieg gegroeid zijn voor hij groot genoeg is voor het zitje. Zet in de winkel een aantal wiegen naast elkaar om de grootte goed te kunnen vergelijken.

In onze test beoordelen wij bij alle 3-in-1-kinderwagens onder meer of de wieg groot genoeg is voor een baby tot 6 maanden.

Bekijk en vergelijk:

Kinderwagens met een reiswieg waar de meeste baby's minstens 6 maanden in passen

Heb je of verwacht je een grote baby?

Bekijk en vergelijk:

Kinderwagens met een extra grote reiswieg

De reiswieg is niet altijd standaard inbegrepen bij het basismodel van de kinderwagen. Zelfs niet bij 3-in-1-kinderwagens. Een losse reiswieg kan zo een paar honderd euro extra kosten.

Bekijk en vergelijk: ​

​​​Kinderwagens met een meegeleverde reiswieg

Stap 5: Klap de wagen in en uit

Er zijn verschillende methoden om een kinderwagen in- en uit te klappen (zie onderstaande foto's):

Harmonica (bovenste rij).

Paraplu (middelste rij). Deze methode zie je vaak bij buggy's.

Schaar (onderste rij).

Sommige wagens maken het je erg makkelijk. Die vouwen in of uit door een druk op de knop.

Probeer het in- en uitklapmechanisme uit in de winkel. Een gloednieuwe kinderwagen kan in het begin wat stroef gaan, maar dat geldt niet voor een demonstratiemodel.

Check inklapbeveiliging

Een veilige kinderwagen heeft een beveiliging zodat de wagen niet zomaar inklapt. Ga je de wagen vaak ingeklapt opbergen? Let dan op dat hij ingeklapt automatisch bij elkaar wordt gehouden. Zodat je dit niet steeds handmatig hoeft te doen. Check ook of hij zelfstandig rechtop blijft staan als hij ingeklapt is.

In de vergelijker staat bij elke geteste kinderwagen:

Wat de vouwmethode is.

Of er automatische inklapvergrendeling op zit.

Of de wagen zelfstandig blijft staan als hij is ingeklapt.

Stap 6: Til de wagen op

Ook als je gelijkvloers woont, moet je vaak de wagen optillen voor trappen en opstapjes. Probeer in de winkel hoe makkelijk dat gaat. Houd er rekening mee dat het gewicht van je kind en misschien een gevulde boodschappenmand er ook nog bijkomt.

Bekijk en vergelijk:

Kinderwagens van maximaal 10 kg

Stap 7: Probeer de rem(men)

Minimaal 2 wielen van de kinderwagen moeten tegelijkertijd met een rem blokkeren. Controleer of de rem makkelijk te bedienen is, soepel loopt en goed blokkeert. Ook als de wagen op een helling staat of de wielen nat zijn.

Draag je vaak hoge hakken of open schoenen, check dan ook of je de rem daar makkelijk mee bedient. Wij testen de werking van de remmen uitgebreid, ook met slippers en sandalen.

Stap 8: Klik en gesp los en vast

Check het gebruiksgemak van onderdelen die je vaak los en vast moet klikken of verstellen. Zoals het tuigje van het zitje, de schouderbanden, de reiswieg en de duwstang.

Wij testen het gebruiksgemak van al dit soort onderdelen. Zo testen wij kinderwagens.

Stap 9: Denk goed na over de accessoires

Check welke accessoires zijn inbegrepen bij de verkoopprijs. Houd er rekening mee dat de accessoires voor flinke prijsverschillen kunnen zorgen.

Kijk of de accessoires voor de kinderwagen echt handig zijn of dat je ook zonder kunt. Of probeer te onderhandelen over gratis accessoires.

De meestgebruikte accessoires zijn:

Met deze tips kun je flink besparen op accessoires.

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Zo bespaar je tot honderden euro's op je kinderwagen.

Stap 10: Gooi hem in de kofferbak

Het is slim om te proberen hoeveel moeite het kost om de kinderwagen in de kofferbak van je auto te krijgen. Vraag in de winkel of je de kinderwagen als test in je eigen auto mag tillen.

Let hierbij op:

Hoe ver je de wagen moet inklappen.

Welke onderdelen je moet verwijderen en hoe makkelijk dat gaat.

Of er geen richels en drempels van de kofferbak in de weg zitten.

Hoe snel je de wagen weer gebruiksklaar hebt.

Hoe schoon je nog bent na afloop.

Voor de ritjes van en naar de auto is het handig dat je in combiwagens een autostoeltje plaatst. In de Vergelijker staat bij de specificaties welke autostoeltjes op de wagen passen.

Bij alle 3-in-1-kinderwagens testen we het gebruik met een autostoeltje. Wij testen hoe makkelijk de wagen in de kofferbak van een middenklasse-auto past.

Lees meer over:

Hoe wij kinderwagens testen

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