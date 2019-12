In een duo-kinderwagen kun je 2 kinderen tegelijk meenemen. Handig als je een tweeling hebt, maar ook voor kinderen van verschillende leeftijden. Zeker als ze nog niet (goed) zelfstandig lopen.

Naast, achter of boven elkaar

Bij een duo-kinderwagen of tweeling-kinderwagen zitten de kinderen naast, achter of boven elkaar. Ze zijn er als buggy en 3-in-1-kinderwagen. Bij sommige duo-kinderwagens zitten de kinderen tegenover elkaar.

Alle combinaties van zitjes, reiswiegjes en autostoeltjes zijn in principe mogelijk. Dus je kunt ze geschikt maken voor kinderen van dezelfde leeftijd en van verschillende leeftijden.

Duo-3-in-1-kinderwagens

De meeste bekende kinderwagenmerken zoals Easywalker, Bugaboo en Quinny hebben een duo- of tweeling-uitvoering van ‘gewone’ 3-in-1-modellen. Het basismodel kun je met een speciale adapter of ombouwset ombouwen tot duowagen of tweelingwagen.

Duo-buggy's

De keus in duo-buggy’s is beperkt en het is minder gebruikelijk om een eenpersoons-buggy om te bouwen tot een duo-buggy.

Voordelen duo-kinderwagen

Als de kinderen naast elkaar zitten heeft de wagen een kleine draaicirkel en de kinderen hebben evenveel zicht.

Duo-wagens waarbij de kinderen boven of achter elkaar zitten, passen door een deur en sturen beter.

Nadelen duo-kinderwagen

De wagen is een stuk groter en zwaarder dan een enkele kinderwagen. En daar komt nog het gewicht van de kinderen bij.

Als de kinderen naast elkaar zitten is de wagen erg breed en lastig te besturen. Vooral als je wat kleiner bent.

Tandem-wagens hebben een grote draaicirkel. Je hebt minder goed zicht op een van de kinderen en het achterste of onderste kindje ziet minder. De zitjes in een tandem-wagen kun je vaak niet zo goed instellen.

Niet overtuigd van de voordelen? Veel gewone modellen kun je ombouwen tot duo-wagen. Met onze test zie je in één oogopslag welke gewone kinderwagens goed zijn. En je ziet welke je beter niet kunt kopen. Beste 3-in-1 kinderwagen

Duo-kinderwagen kopen

Trek voor het kopen van een duo-kinderwagen voldoende tijd uit om het aanbod uitgebreid te proberen, en verschillende soorten duo-wagens goed met elkaar te vergelijken. Vergeet vooral niet het in- en uitklappen te testen, en het tillen in de auto.

Houd bij de rijtest ook rekening met het gewicht van 2 kinderen in de wagen. In babywarenhuizen hebben ze meestal wel dummy’s of gewichten beschikbaar.

Geteste duo-kinderwagens

Recent testten we geen duo-kinderwagens. In de beschrijving van geteste kinderwagens staat wel of je de kinderwagen makkelijk kunt ombouwen naar een duo-wagen.

Enkele jaren geleden hebben we de duo-versie van de ABC Design Zoom en de Topmark Toppi 2 Combi getest.

