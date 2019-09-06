Kinderen naast, achter of boven elkaar

Bij een duo-kinderwagen of tweeling-kinderwagen zitten de kinderen naast, achter of boven elkaar. Je hebt ze als buggy en 3-in-1-kinderwagen. Bij een enkele duo-kinderwagen zitten de kinderen tegenover elkaar.

Alle combinaties van zitjes, reiswiegjes en autostoeltjes zijn eigenlijk mogelijk. Je kunt zo'n dubbele kinderwagen dus geschikt maken voor kinderen van dezelfde leeftijd. En voor kinderen met verschillende leeftijden.

Er zijn ook kinderwagens voor meer dan 2 kinderen. Dat wordt dan meestal een meerlingenwagen genoemd. De keus in meerlingenwagens is heel klein.

Duo-kinderwagens en tweeling-kinderwagens

De bekendste kinderwagenmerken zoals Cybex, Bugaboo en Joolz hebben een duo- of tweeling-uitvoering van ‘gewone’ 3-in-1-modellen. Het basismodel kun je met een speciale adapter of ombouwset ombouwen tot duowagen of tweelingwagen. Maar er zijn ook kinderwagens die alleen als duo-kinderwagen of meerlingenwagen te koop zijn.

Kinderwagens die alleen als duo-wagen te koop zijn:

Qute Q-Twin (duo-kinderwagen).

Joie Aire Twin (duo-kinderwagen).

ABC Design Zoom (duo-kinderwagen).

VEER Switchback&Roll (duo-kinderwagen).

Kinderwagens die alleen als meerlingenwagen te koop zijn:

Childhome Triplet (meerlingenwagen voor 3 kinderen).

Childhome Two By Two / Quadruple (meerlingenwagen voor 4 kinderen).

Childhome Sixseater (meerlingenwagen voor 6 kinderen).

Duo-buggy's en tweeling-buggy's

Er is niet veel keus in duo-buggy’s. En het is minder gewoon om een 1-persoons-buggy om te bouwen tot een duo-buggy.

Wat moet je weten over duo-kinderwagens

Duowagen met kinderen boven of achter elkaar (tandem)

Past makkelijk door een deur.

Makkelijk te sturen.

Meer mogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijden.

Grote draaicirkel.

Minder goed zicht op één van de kinderen.

Eén van de kinderen heeft minder goed zicht.

Duowagen met kinderen naast elkaar ('tweelingwagen')

Je kinderen hebben evenveel zicht.

Je kunt beide kinderen even goed zien.

Zitjes makkelijk te verstellen.

Vooral handig voor kinderen in dezelfde leeftijdsfase.

Kleine draaicirkel.

Breed.

Lastiger te besturen.

Duo-kinderwagen kopen

Trek voldoende tijd uit voor het kopen van een duo-kinderwagen. Zo kun je het aanbod uitgebreid proberen en verschillende soorten duo-wagens goed met elkaar vergelijken. Vergeet vooral niet het in- en uitklappen te testen. En het tillen in de auto.

Hou bij de rijtest ook rekening met het gewicht van 2 kinderen in de wagen. In babywarenhuizen hebben ze hiervoor meestal wel dummy’s of gewichten.

Geteste tweeling-kinderwagens

Een aantal kinderwagens in onze Vergelijker zijn ook te koop als duo-kinderwagen. Je koopt dan een uitbreidingsset of je koopt een speciale versie van dat specifieke model.

Bekijk en vergelijk:

Alle geteste kinderwagens die ook als duo-kinderwagen te koop of uitbreidbaar zijn