Een kinderwagen is een grote aankoop. Daarom is het belangrijk dat je de goede keuze maakt. Welk type wagen neem je? Wil je een hip merk, of is een huismerk of tweedehandsje ook goed? Welke uitbreidingssets en accessoires heb je nodig? Met deze tips vind je makkelijker een goedkope kinderwagen en kun je honderden euro's besparen.

Tip 1: kies een model van vorig seizoen

Sommige kinderwagenmerken, zoals Joolz, Bugaboo, Quinny en Stokke, brengen elk jaar of elke 2 jaar een nieuw model 3-in-1-kinderwagen of buggy uit. Het verschil ten opzichte van het vorige model is vaak minimaal: soms is dat alleen de kleur bekleding. De modellen en kleuren van het vorige seizoen zijn vaak wat goedkoper dan de nieuwste versie.

Vraag in de winkel naar de verschillen tussen het nieuwste en het oudere model en beslis dan of het goedkopere, oudere model een aantrekkelijke keuze is.

Tip 2: onderhandel over de prijs

We doen er vaak wat beschaamd over, maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat afdingen vaak wel degelijk iets oplevert: een gratis accessoire of service, of een korting. Zie het als een spel waarbij je niets kunt verliezen.

Een belangrijke tip: onderhandel eerst over korting op de prijs en pas daarna, als er ècht geen (extra) korting inzit, over gratis extra’s. Noem in het begin van de onderhandeling geen concrete bedragen. Zeg bijvoorbeeld dat je het graag 'wil hebben over de prijs'.

Tip 3: vergelijk prijzen van kinderwagens

Heb je je ideale kinderwagen gevonden, vergelijk dan altijd de prijs met die van andere kinderwagens. Die kunnen vaak flink verschillen per aanbieder. Bij alle modellen in onze test kinderwagens staan de richtprijzen per aanbieder.

Tip 4: koop een tweedehands kinderwagen

Het scheelt een hoop geld als je de kinderwagen tweedehands koopt. Op tweedehandssites is het aanbod groot. Niet te ver van huis kopen heeft als voordeel dat je de wagen van tevoren kunt bekijken.

Klap hem in en weer uit, haal die wielen en de kap eraf en controleer hoe eenvoudig je al die dingen er weer op kunt zetten. Rijd een stukje met de wagen, liefst over verschillende soorten terrein. De 'proefrit' is het meest realistisch met een kind in de wagen.

Vergeet niet de accessoires die erbij zitten. Probeer ze allemaal uit: bevestig ze op of aan de kinderwagen en haal ze er weer af. Check ze ook op beschadigingen, roest, vlekken en of ze compleet zijn.

Vergelijk oudere modellen

In onze Kinderwagenvergelijker staan ook testresultaten van oudere modellen. Deze worden niet meer in winkels verkocht, maar zijn wel tweedehands te koop. Bekijk welke oudere modellen goed uit de test kwamen.

Tip 5: voorkom een dure (online) miskoop

Koop je je kinderwagen online of in de winkel? Online is gemakkelijk, maar niet altijd goedkoper dan in de gewone winkel. Bovendien kun je de kinderwagen online niet uitproberen en vergelijken met andere kinderwagens. Ook is het niet mogelijk om af te dingen of er een ander voordeeltje uit te slepen.

Verkijk je niet te snel op de bedenktermijn van 14 dagen op aankopen via internet. Bij de meeste winkels moet je het product, als het niet bevalt, in dezelfde staat terugsturen als waarin je het ontvangen hebt. Bij een kinderwagen die je uit de verpakking hebt gehaald, in elkaar hebt gezet en goed hebt bekeken is het een flinke klus om die weer precies goed terug te krijgen in de verpakking.

Bij grote babywarenhuizen, zoals Babypark en Babydump, kun je de wagen proberen in de winkel en online bestellen. Dan heb je de voordelen van online èn in de winkel kopen.

Tip 6: koop geen onnodige accessoires

Voor nieuwe kinderwagens zijn allerlei accessoires te koop in de stijl van je kinderwagen, zoals een luiertas, voetenzak en parasol. Die zien er prachtig uit, maar ze voeren de totaalprijs van je aanschaf met honderden euro's op.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Beste kinderwagen

