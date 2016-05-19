Goedkope kinderwagen

Tip 1: kies een model van vorig seizoen

Sommige merken kinderwagens brengen elk jaar of elke 2 jaar een nieuw model 3-in-1-kinderwagen of buggy uit. Zoals Maxi-Cosi, Nuna, Bugaboo en Joolz.

Als het nieuwe model dezelfde naam heeft als een bestaand model, maar met een extra toevoeging, zijn de verschillen met het vorige model vaak klein. Net iets andere kleuren, een frisser uiterlijk, een comfortabeler handvat of wat andere accessoires. De modellen en kleuren van het vorige seizoen zijn vaak wat goedkoper dan de nieuwste versie.

Vraag in de winkel naar de verschillen tussen het nieuwste en het oudere model. Beslis dan of het goedkopere, oudere model een aantrekkelijke keuze is.

Check in elk geval of het oudere model getest is.

Tip 2: onderhandel over de prijs

Afdingen over een korting of een gratis accessoire of service: we doen er vaak wat beschaamd over. Maar zie het als een spel waarbij je niets kunt verliezen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat afdingen vaak wel degelijk iets oplevert.

Een belangrijke tip: onderhandel eerst over korting op de prijs. Onderhandel pas over gratis extra’s als er echt geen (extra) korting in zit. Noem in het begin van de onderhandeling geen precieze bedragen. Zeg bijvoorbeeld dat je het graag 'wil hebben over de prijs'. Zeker als je ook andere (grote) aankopen uit de baby-uitzet in dezelfde winkel doet, valt er bijna altijd wel te praten over korting.

Tip 3: voorkom een dure (online) miskoop

Koop je je kinderwagen online of in de winkel? Online is makkelijk, maar niet altijd goedkoper dan in de gewone winkel. Bovendien kun je de kinderwagen online niet uitproberen en vergelijken met andere kinderwagens. Ook kun je bij een online aankoop niet afdingen of er een ander voordeeltje uit slepen.

Online aankoop terugsturen

Verkijk je niet op de bedenktermijn van 14 dagen op aankopen via internet. Bij de meeste winkels moet je de kinderwagen in dezelfde staat en verpakking terugsturen als waarin je het ontvangen hebt. Bij een kinderwagen is het een flinke klus om die precies goed terug te krijgen in de verpakking.

Grote babywinkels zoals Babypark en Baby-Dump hebben 'echte' winkels én een webshop. Dan kun je dus eerst in de winkel verschillende kinderwagens uitproberen en vergelijken. De wagen van je keus bestel je vervolgens online of in de winkel en laat je thuis bezorgen. Dan heb je de voordelen van online en in de winkel kopen. Als je in de winkel een korting of een extraatje hebt weten te krijgen, let er dan wel op dat je dat ook daadwerkelijk krijgt.

Tip 4: koop geen onnodige accessoires

Voor nieuwe kinderwagens zijn verschillende accessoires te koop in de stijl van je kinderwagen. Zoals een luiertas en voetenzak. Die zien er prachtig uit, maar verhogen de totaalprijs van je aanschaf met honderden euro's. Bovendien zijn niet alle accessoires nodig of zijn er goedkope alternatieven voor.

Met deze tips bepaal je makkelijker welke accessoires handig voor jou zijn en welke niet.

Tip 5: koop een tweedehands kinderwagen

Het scheelt een hoop geld als je een tweedehands kinderwagen koopt. Op tweedehandssites is het aanbod groot.

In onze vergelijker vind je ook testresultaten van oudere modellen. Deze worden niet meer in winkels verkocht, maar zijn wel tweedehands te koop. Bekijk welke oudere modellen goed uit de test kwamen.

Tip 6: Té goedkoop is ook niet goed

Slim besparen op de uitgaven voor je kinderwagen is prima. Maar ook bij kinderwagens geldt dat je het ook niet ál te goedkoop moet maken. Bij een test van een aantal kinderwagens van onder de €100 vonden we zoveel problemen met de veiligheid en degelijkheid van de wagens, dat we iedereen afraden om ze te kopen. Let dus goed op en check voordat je een nieuwe of tweedehands kinderwagen koopt eerst onze testresultaten.

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