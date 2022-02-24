Spotgoedkope kinderwagens vaak waardeloos

We kochten deze kinderwagen van €30 bij Alibaba.com. Dat deden we als onderdeel van ons onderzoek naar producten van webwinkels buiten de EU (2022). Maar het duurde zo lang tot onze bestelling binnen was, dat hij niet meer in dit onderzoek mee kon. Voor de conclusies maakt dat weinig uit. Want net als de meeste andere producten in dit onderzoek is ook deze kinderwagen in alle opzichten waardeloos.

Zakt als een baksteen

We beoordeelden de kinderwagen aan de hand van de Europese veiligheidsnorm. De wagen zakt als een baksteen. Zo is het schuim aan de bumperbar erg slap. Een baby of peuter kan er met gemak stukken vanaf peuteren of knagen en inslikken. Het gaas tussen de kap en de rugleuning is van hele slechte kwaliteit Er zaten al gaten in toen we hem uit de doos haalden. En zelfs op een flauwe helling rijdt de wagen langzaam naar achteren terwijl de rem erop zit.

En toen kwam de duurtest op de rollerband nog. Een schroef bij een achterwiel brak af. Waarop de complete wagen instortte. We konden daarna de rest van de veiligheidstests niet meer afronden.

Veel Afraders

Helaas zijn ook spotgoedkope kinderwagens die je bij Nederlandse (web)winkels kunt kopen niet altijd veilig en stevig genoeg. Een paar jaar geleden werden 3 goedkope buggy's Afrader in onze test. Ook later werden diverse goedkope buggy's als Afrader.

Deze kinderwagens zijn Afrader en kun je beter niet kopen.

Supergoedkope kinderwagens onbetrouwbaar

Uit onze test blijkt dat je er bij supergoedkope kinderwagens niet op kunt vertrouwen dat ze veilig en stevig genoeg zijn. Dat geldt al helemaal voor kinderwagens en andere (kinder)producten van bekende webwinkels buiten de Europese Unie. Zoals Alibaba, AliExpress en Temu.

Pas ook op voor de allergoedkoopste kinderwagens die door dropshippers verkocht worden via bekende webwinkels zoals Amazon en Bol.com. In onze Vergelijker staan meer dan genoeg kinderwagens die niet duur zijn en toch betrouwbaar.