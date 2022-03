Spotgoedkope kinderwagens vaak waardeloos

We kochten deze kinderwagen van €30 bij Alibaba.com. Dat deden we als onderdeel van ons onderzoek naar producten van webwinkels buiten de EU. Maar het duurde zo lang tot onze bestelling binnen was, dat hij niet meer in dit onderzoek mee kon. Voor de conclusies maakt dat weinig uit. Want net als de meeste andere producten in dit onderzoek is ook deze kinderwagen in alle opzichten waardeloos.

Zakt als een baksteen

We beoordeelden de kinderwagen aan de hand van de Europese veiligheidsnorm. De wagen zakt als een baksteen. Zo is het schuim aan de bumperbar zo slap dat een baby of peuter er met gemak stukken vanaf kan peuteren of knagen en vervolgens kan inslikken. Het gaas tussen de kap en de rugleuning is van zo'n slechte kwaliteit, dat er al gaten in zaten toen we hem uit de doos haalden. En zelfs op een flauwe helling rijdt de wagen langzaam naar achteren terwijl de rem erop zit.

En toen kwam de duurtest op de rollerband nog. Een schroef bij een achterwiel brak af. Waarop de complete wagen instortte. We konden daarna de rest van de veiligheidstests niet meer afronden.

Slaapzak kinderwagen ook onveilig

Ook een kinderwagenslaapzak die we voor een prikje kochten bij tvc-mall.com kwam niet door de veiligheidstest. Er zit geen beveiliging op de rits die moet voorkomen dat de peuter in de slaapzak de rits open kan krijgen. Bovendien gaat de rits heel makkelijk open.

3 Afraders

Helaas zijn ook spotgoedkope kinderwagens die je bij Nederlandse (web)winkels kunt kopen lang niet altijd veilig en stevig genoeg. Pas geleden werden 3 goedkope buggy's Afrader in onze test. We vonden ernstige veiligheidsproblemen en de wagens gingen kapot.

Kinderwagens onder de €100 onbetrouwbaar

Uit onze test blijkt dat je er bij kinderwagens van onder de €100 niet op kunt vertrouwen dat ze veilig en stevig genoeg zijn. Dat geldt al helemaal voor kinderwagens en andere (kinder)producten van bekende webwinkels buiten de Europese Unie. Zoals Alibaba en AliExpress. Maar ook de goedkoopste kinderwagens bij Nederlandse (web)winkels hebben problemen. In onze Vergelijker staan meer dan genoeg kinderwagens die niet duur zijn en toch betrouwbaar.