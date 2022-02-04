Test kinderwagens: 3 buggy’s onveilig en snel kapot

Waslijst aan mankementen

Tijdens de veiligheidstest van kinderwagens kwam een waslijst aan mankementen naar voren.

Lorelli Myla

Kinderen kunnen verstrikt raken in de grote lussen aan de binnenkant van de zonnekap. En in het muggennetje dat veel te grote gaten heeft. De clipjes van het muggennetje raken ook makkelijk los, waardoor kinderen ze gemakkelijk kunnen inslikken.

De rugleuning voldoet niet aan de veiligheidsnorm en de wagen klapt achterover op een steile helling.

Puck Bob

Bij de Puck Bob zijn de scharnieren van de zonnekap een groot gevaar voor beklemde kindervingertjes.

Lorelli en Chipolini

De bumperbar is een probleem bij de Lorelli en Chipolini. Kinderen kunnen er gemakkelijk schuimrubber vanaf knagen of pulken en de stukjes inslikken.

Slechte constructie

De constructie van de Puck Bob en de Chipolini Everly is ronduit slecht. Tijdens de duurtest op de rollerband brak het frame van de Puck Bob op 2 plaatsen volledig door. Ook brak 1 van de handvatten af en kwam de band los van 1 van de wielen.

Ook het frame van de Chipolini Everly brak door, waardoor de wagen instortte. En 1 van de handvatten brak af.

Afraders

De Consumentenbond geeft alle 3 de kinderwagens het predicaat Afrader. De buggy’s Lorelli Myla en Puck Bob krijgen een 1,0 en de Chipolini Everly een 1,4. De fabrikanten hebben nog niet gereageerd op de testuitslag.

Ook de Topmark Reese krijgt een onvoldoende in de test, onder andere doordat het tuigje gedeeltelijk losliet bij hard trekken.