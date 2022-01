Webwinkelen buiten de EU blijft risico

Onderzoekers van de Consumentenbond vroegen 10.000 consumenten naar hun ervaringen met buitenlandse webwinkels. Die zijn populair, zo blijkt. Bijna een derde van de ondervraagden kocht er het afgelopen jaar iets. Vooral AliExpress (61%), Amazon.com (16%) en Wish (16%) zijn in trek.

Gok

Bestellen bij een buitenlandse webwinkel is een flinke gok. Zo is de levertijd soms lang. Gemiddeld 23 dagen, maar hij kan zelfs oplopen tot een jaar.

Als een product eindelijk geleverd is, dan valt de kwaliteit soms vies tegen. Bijna een derde (29%) van de ondervraagden kocht het afgelopen jaar minimaal één product dat niet aan de verwachtingen voldeed. Daarbij wordt Wish opvallend vaak (48%) genoemd. Consumenten klagen onder andere over telefoonkabels die niet opladen en ledlampen die maar 6 uur branden. Of accu’s die snel leeg zijn. Ook zit kleding slecht, is van dunne stof of er zitten vlekken op.

Rook

Ook de onderzoekers van de Consumentenbond namen de proef op de som. De onderzoekers bekeken 50 bestelde producten van buitenlande webwinkels.

Ruim de helft (26) voldeed op de een of andere manier niet aan de gestelde veiligheidseisen. Het ging dan onder meer om slaapzakjes waar baby’s in kunnen stikken, producten zonder (Nederlandse) gebruiksaanwijzing en onveilig speelgoed. En een bestelde airfryer begon tijdens gebruik zelfs te roken. Ook ontbraken vaak de vereiste veiligheidskeurmerken. En was er geen aanspreekpunt in de EU voor de toezichthouder, terwijl dat wel verplicht is.

Eerder onderzoek

In 2020 deed de Consumentenbond ook al onderzoek naar de veiligheid van producten van buiten de EU. Toen bleek twee derde van de producten zo onveilig dat ze niet in Nederland verkocht zouden mogen worden.