Veel onveilige producten bij webwinkels buiten EU

De onderzoekers bestelden online 250 producten in de categorieën kinderproducten, elektronica en diversen, waaronder cosmetica, sieraden en tandenbleekmiddelen. De bestellingen plaatsten ze bij populaire webwinkels, zoals AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay. Deze webwinkels dienen als platform tussen verkoper en koper.

Met 165 van de producten bleek iets mis. Ze bevatten meer schadelijke stoffen dan toegestaan of zijn ronduit gevaarlijk. Ook ontbreekt bij cosmetica vaak cruciale informatie over de samenstelling.

Smelten, branden en elektrocuteren

Bijna driekwart van de powerbanks, usb-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen een schok geven, oververhit raken, smelten en zelfs in brand vliegen.

Van de kerstverlichting deugt 90% niet. Bij 6 producten bestaat het risico op brand of elektrocutie. Van 2 sets smolt de schakelkast.

En een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij brand en geen van de CO-melders waarschuwde voor te hoge concentraties koolmonoxide.

Schadelijke stoffen

Veel producten bevatten schadelijke stoffen. Zeven van de 11 tandenbleekmiddelen bevatten meer waterstofperoxide dan is toegestaan, in een enkel geval zelfs 70% meer. Een deel van het speelgoed bevatte 200 keer de toegestane hoeveelheid weekmakers. En in 5 van de 7 sieraden blijken te veel zware metalen te zitten, zoals cadmium of lood. Eén armband bevatte zelfs 38% cadmium. Dat is 4000 keer meer dan is toegestaan. En in een ring zat 344 keer zoveel nikkel als wettelijk mag.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, reageert verbijsterd op de bevindingen: ‘Ik schrik echt van de resultaten. Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s. Er moet iets gebeuren op het gebied van bewustwording. Maar er zijn ook andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld omdat toezicht moeilijk is. Daarom is het goed dat staatssecretaris Mona Keijzer een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad, waar de Consumentenbond ook in zit, om advies heeft gevraagd om dit probleem aan te pakken.’

De Consumentenbond adviseert om geen kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed of apparaten die op stroom werken te kopen via een platform buiten de EU.

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