Tweedehands kinderwagen kopen

Ga kijken

Een kinderwagen gebruik je zoveel en intensief dat je hem echt moet proberen en voelen voordat je hem koopt. Maak dus een afspraak met de verkoper om te kijken en de wagen te proberen. Neem je partner mee en laat die de wagen ook testen. Loop vooral ook een rondje met de wagen.

Check of alles erbij zit

Vraag voordat je gaat kijken welke onderdelen er bij de kinderwagen zitten en wat de staat ervan is. Denk aan:

Handleiding.

Reiswieg en adapters.

Adapters voor een autostoeltje. Controleer of de adapters geschikt zijn voor jouw autostoeltje.

Extra wielen.

Bijpassende accessoires zoals een voetenzak, parasol, luiertas en regenhoes.

Zitten de (juiste) onderdelen er niet bij die je wel nodig hebt? Ga na of je ze los kunt kopen.

Check het gebruiksgemak

Vouw de wagen uit en in en controleer of de inklapvergrendeling goed werkt.

Zet de reiswieg erop en haal hem weer eraf.

Monteer de adapters voor het autostoeltje en bevestig jouw autostoeltje.

Kun je de rem makkelijk met je voet bedienen? Ook met open schoenen of pumps?

Verstel de duwstang en handvatten.

Check hoe soepel het tuigje en de gesp werkt. Denk ook aan het verstellen van de bandjes en gordels.

Klap de zonnekap in en uit.

Probeer de meegeleverde accessoires uit.

Check de degelijkheid

Check of het frame stevig en stabiel genoeg is om het gewicht van een peuter (tot zo'n 20 kg) te dragen.

Controleer het frame op deuken, scheuren, barsten, roest en afbladderende verflagen. Koop geen wagen met een schilferend frame. Een kind kan de delen ervan inslikken.

Check de bekleding op vlekken, beschadigingen, slijtageplakken en loop de naden na.

Check het profiel op de banden en of de wielen soepel lopen en niet zwabberen.

Check of de boodschappenmand nog heel is.

Check de veiligheid

Controleer de remmen. Werken ze ook goed op een helling en als de wielen nat zijn?

Check of er een vijfpuntsgordel in het zitje zit.

Bekijk of de reiswieg diep genoeg is.

Zo ga je veilig op pad met de kinderwagen.

Meer dan 150 kinderwagens getest

Wij testen al jarenlang kinderwagens van grote merken zoals Nuna, Maxi-Cosi, Joolz, Bugaboo, en Easywalker. Grote kans dat de tweedehandskinderwagen die je op het oog hebt hier tussen staat.

Bekijk de resultaten van alle gesteste 3-in-1-kinderwagens en buggy's.