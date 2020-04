Tweedehands kinderwagen kopen

Een kinderwagen is duur en je gebruikt hem relatief kort. Er is dan ook een levendige tweedehandsmarkt voor kinderwagens. Waar moet je op letten als je een tweedehands kinderwagen koopt?

Groot aanbod

Tweedehands kinderwagens zijn populair. Alleen al op Marktplaats worden meer dan 7500 gebruikte kinderwagens aangeboden.

Hoe controleer je of zo'n tweedehands kinderwagen veilig en prettig in het gebruik is?

Ga kijken

Een kinderwagen gebruik je zó veel en intensief dat je hem echt even moet proberen en voelen voor je hem koopt. Maak dus een afspraak met de verkoper om te komen kijken en de wagen te proberen. Neem je partner mee.

Check of alles erbij zit

Vraag voor je gaat kijken welke onderdelen er bij de kinderwagen worden meegeleverd, en wat de staat ervan is. Denk aan:

Handleiding.

Reiswieg en adapters daarvoor.

Adapters voor een autostoeltje. Controleer of de adapters geschikt zijn voor jouw autostoeltje.

Extra wielen.

Accessoires zoals een voetenzak, parasol, luiertas, regenhoes en boodschappenmand.

Zitten de (juiste) onderdelen er niet bij die je wel nodig hebt? Ga na of je ze los kunt kopen.

Check het gebruiksgemak

Vouw de wagen uit en in en controleer of de inklapvergrendeling goed werkt.

Zet de reiswieg erop en haal hem weer eraf.

Monteer de adapters voor het autostoeltje en bevestig jouw autostoeltje.

Verstel de duwstang/handvatten.

Check hoe soepel het tuigje werkt, inclusief het verstellen van de schouderbanden. Het meest realistisch is natuurlijk om dit te proberen met je eigen kind in de wagen.

Klap de zonnekap in en uit.

Probeer meegeleverde accessoires uit.

Check de degelijkheid

Is het frame stevig en stabiel? Ook met een (zwaar) kind erin?

Controleer het frame op deuken, scheuren, barsten, roest en afgebladderde coatings.

Check de bekleding op vlekken, beschadigingen, slijtageplakken en loop de naden na.

Bekijk de wielen: zit er nog profiel op de banden, lopen de wielen soepel en zijn ze stabiel?

Is de boodschappenmand intact?

Check de veiligheid

Werken de remmen goed? Ook op een helling? Ook als de wielen nat zijn?

Zit er een vijfpuntsgordel in het zitje?

Is de reiswieg diep genoeg?

Zo ga je veilig op pad met de kinderwagen.

Bijna 150 kinderwagens getest

Wij testen al jarenlang kinderwagens, van grote merken zoals Joolz, Bugaboo, Easywalker, Stokke, Mutsy en Quinny. Grote kans dat de tweedehandskinderwagen die je op het oog hebt, er ook tussen staat.

Bekijk de resultaten van meer dan 100 gesteste 3-in-1-kinderwagens en ruim 40 buggy's.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

