Tweedehands kinderwagens populair

We vroegen aan de leden van ons internetpanel welk merk kinderwagen ze kochten, waar ze die aanschaften, waar ze naar informatie zochten en welke accessoires ze gebruiken. Tot slot vroegen we of ze hun kinderwagen zouden aanraden bij anderen. Een kleine 150 consumenten vulden onze vragenlijst in.

Populaire merken en winkels

De populairste merken zijn Joolz, Bugaboo, Easywalker en Mutsy. Van elk van deze merken hebben we diverse modellen getest. Elk merk heeft minstens een model met een prima score in onze test, maar ook modellen die steken laten vallen bij bijvoorbeeld het gebruik of de constructie. Ruim 4 op de 10 geënquêteerden kocht de wagen in een gewone winkel en bijna 22% bestelde lekker makkelijk online. In beide gevallen worden de grote 'babywarenhuizen' zoals Babypark, Baby-Dump en Prénatal het meest bezocht.

Tweedehands kinderwagen kopen

De gemiddelde prijs van een 3-in-1-kinderwagen is fors, en dat is voor veel consumenten een reden om een gebruikte kinderwagen aan te schaffen. Ruim 30% van de respondenten kocht zijn kinderwagen niet nieuw, maar tweedehands bij een particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats. Lees 8 punten om op te letten als je een tweedehands kinderwagen aanschaft.

Wist je dat je in onze Vergelijker testresultaten kunt vinden van meer dan 100 3-in-1-kinderwagens en ruim 40 buggy's? Handig om te weten welke tweedehands kinderwagen het aanschaffen waard zijn.

Toch liever een nieuwe kinderwagen kopen? Met deze tips kun je tot honderden euro’s besparen als je een nieuwe kinderwagen koopt.

Bijna iedereen tevreden

Waar hij ook is gekocht, bijna iedereen is tevreden met zijn kinderwagen. Op de vraag of ze hun wagen zouden aanraden bij anderen antwoordt meer dan 90% 'ja'. Ze vinden hun wagen ‘fijn’, ‘handig en wendbaar’, ‘heerlijk en stevig’, ‘robuust en niet te zwaar’ en bovenal ‘met een goede prijs-kwaliteitverhouding’. Slechts een enkeling klaagt over een ‘te zware’ of ‘te grote’ wagen, of een reiswieg waar de baby ‘niet meer in paste toen hij nog niet kon zitten’.

Accessoires geliefd maar duur

De meestgebruikte accessoires zijn de reiswieg, de regenhoes en de voetenzak. Een aantal invullers van de vragenlijst klaagt over de prijs van de accessoires. ‘De kinderwagen was al duur, maar de accessoires zijn nog duurder. De originele voetenzak kost bijna €100.’ Veel respondenten kochten ook een luiertas en parasol.

Niet alle accessoires zijn nodig, en voor veel dure merkaccessoires die bij de kinderwagen worden verkocht, zijn goedkopere alternatieven.

Lees welke accessoires wel en niet noodzakelijk zijn en hoe je goedkope alternatieven kunt vinden.