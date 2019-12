Reiswieg: basisuitrusting

De reiswieg behoort tot de basisuitrusting van een 3-in-1-kinderwagen. Het is de beste manier om in de eerste 6 maanden na de geboorte op pad te gaan met je baby. In de wieg heeft de baby de ruimte om te bewegen terwijl hij plat ligt. Dat is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling van je kindje.

De grootte van de reiswieg - zowel de lengte als de breedte - kan fors verschillen. Dus let op de maat en koop de reiswieg op de groei.

Alternatieven reiswieg

In een cocoon en in een autostoeltje zit de baby vast in een tuigje. Je baby kan zich daardoor niet vrij bewegen. Daarom is het beter om de eerste 6 maanden een reiswieg te gebruiken.

Prijs inclusief reiswieg?

Hoewel een 3-in-1-kinderwagen eigenlijk niet compleet is zonder een reiswieg, is de wieg is niet altijd inbegrepen bij de prijs van de goedkoopste uitvoering van de 3-in-1 kinderwagen. Bij Maxi-Cosi, Easywalker en Nuna moet je een duurdere versie van de kinderwagen kopen of de reiswieg als aparte accessoire aanschaffen.

De prijs voor een losse reiswieg loopt uiteen van minder dan €100 tot dik over de €400.

Wij vinden dat een 3-in-1-kinderwagen vanaf de geboorte gebruikt moet kunnen worden en vermelden in onze Kinderwagenvergelijker voor 3-in-1-kinderwagens daarom in principe de richtprijs van de kinderwagen inclusief de reiswieg. Is de reiswieg niet bij de vermelde prijs inbegrepen, dan melden we dat in de Beschrijving. De prijs in de vergelijker kan dus hoger zijn dan de prijs die de fabrikant of winkel opgeeft voor het standaardmodel.

Bij deze 3-in-1-kinderwagens is de reiswieg inbegrepen bij de prijs van het standaardmodel en hoef je dus geen duurder model te kopen of een aparte reiswieg.

Aerosleep in de reiswieg?

Veel jonge ouders zweren bij extra ventilerende babymatrasjes en matrasbeschermers van Aerosleep, of soortgelijke producten. De matrasbeschermers van Aerosleep ventileren inderdaad beter dan andere producten.

Uit een test luchtdoorlating matrasbeschermers voor babyledikantjes bleek dat een extra ventilerende matrasbeschermer - zoals die van Aerosleep - niet nodig is. Ook niet in de reiswieg.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Beste kinderwagen

