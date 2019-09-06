Reiswieg: basisuitrusting

De reiswieg hoort bij de basisuitrusting van een 3-in-1-kinderwagen als je die direct vanaf de geboorte wil gebruiken.

Voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling kunnen baby's die nog niet goed zelfstandig kunnen zitten, het beste liggen op een horizontaal, volledig vlak, stevig oppervlak waar ze zich vrij kunnen bewegen. In de kinderwagen is dat in de reiswieg.

Let er goed op dat de reiswieg groot genoeg is voor een baby tot 6 of liever nog 9 maanden oud. Bij sommige kinderwagens in de test is de wieg namelijk veel te klein. Kies voor een reiswieg die minstens 80 cm lang is aan de binnenkant.

Deze kinderwagens hebben een reiswieg waar de meeste baby's minstens 6 maanden in passen.

Heb je of verwacht je een grote baby? Deze kinderwagens hebben een extra grote reiswieg.

Prijs inclusief reiswieg?

Een 3-in-1-kinderwagen is eigenlijk niet compleet zonder reiswieg. Toch zit de wieg niet altijd bij de prijs van de goedkoopste uitvoering in. Bij bepaalde merken en modellen moet je een duurdere versie van de kinderwagen kopen. Of de reiswieg er als aparte accessoire bij kopen.

De prijs voor een losse reiswieg verschilt. Je kunt ze kopen voor minder dan €100 maar er zijn er ook van ruim over de €400.

Richtprijs inclusief reiswieg

Wij vinden dat je een 3-in-1-kinderwagen vanaf de geboorte moet kunnen gebruiken. Daarom vermelden we in onze kinderwagenvergelijker voor 3-in-1-kinderwagens de richtprijs van de kinderwagen, inclusief de reiswieg. Zit de reiswieg niet bij de prijs in, dan geven we dat aan in de beschrijving. De prijs in de vergelijker kan dus hoger zijn dan de prijs die de fabrikant of winkel opgeeft voor het standaardmodel.

Bij deze 3-in-1-kinderwagens zit de reiswieg in de prijs van het standaardmodel. Je hoeft je dus geen duurder model te kopen of een aparte reiswieg.

Kies geen reiswieg met tuigje

Maar let op, we zien steeds meer kinderwagens waarvan je het zitje kunt ombouwen tot reiswieg. Dat bespaart geld en ruimte. Maar let erop dat je uit zo'n omgebouwde reiswieg het tuigje van het zitje kunt verwijderen. Een reiswieg waar je het tuigje niet uit kunt halen, raden we af.

Aerosleep in de reiswieg?

Veel ouders zweren bij extra ventilerende babymatrasjes en matrasbeschermers van Aerosleep, of vergelijkbare producten. Maar een extra ventilerende matrasbeschermer is helemaal niet nodig, zeker niet in de reiswieg van een kinderwagen. Sterker nog, een erg ventilerend matras kan veel te koud zijn voor je baby. Voor de veiligheid is een extra ventilerend matrasje in de reiswieg ook niet nodig.

Lees meer over:

Extra ventilerende matrasbeschermers voor babybedjes

Alternatieven: geen goede vervanging van de reiswieg

Sommige ouders vinden een wieg op een kinderwagen onhandig. Ze vinden hem te groot om op te bergen of onderweg mee te nemen. Daarom gebruiken ze liever een alternatief, zoals een autostoeltje of een cocoon. Of ze klappen de rugleuning van het kinderwagenzitje helemaal naar achteren.

Helaas hebben al deze alternatieven belangrijke nadelen voor de gezondheid van baby's. Het zijn daarom geen goede vervanging voor de kinderwagenwieg.

Autostoeltje

In de autostoeltjes die je met een adapter op een kinderwagen kunt klikken, zit de baby in een soort schelp, in een gekromde houding met bijna geen bewegingsvrijheid. Dat is veilig voor een autorit. Maar het is geen gezonde zithouding voor een jonge baby. Daarom is het strikte advies van onder andere KinderveiligheidNL om baby's niet langer dan een uur achter elkaar in een autostoeltje te laten zitten. En maximaal twee uur per dag in totaal.

Gebruik daarom het autostoeltje alleen op de kinderwagen als het echt niet anders kan. En niet als vast alternatief voor de kinderwagenwieg.

Cocoon

In een cocoon zit je baby vast in een tuigje en kan zich veel minder bewegen dan in een kinderwagenwieg. Daarom is ook een cocoon geen goed alternatief voor de reiswieg.

Lees meer over:

Cocoons: wanneer gebruik je ze? En zijn ze veilig?

Kinderwagenzitje met de rugleuning in de lighouding

Bij veel 3-in-1-kinderwagens kun je de rugleuning van het zitje zo ver naar achteren klappen dat een kind er bijna horizontaal op kan liggen. Volgens sommige fabrikanten is zo'n kinderwagen daarmee ook geschikt voor baby's die nog niet kunnen zitten. Daar denken ergonomisch deskundigen anders over.

Gebruik nooit het zitje van de kinderwagen voor baby's die niet zelfstandig kunnen zitten

Het zitje kan nooit helemaal horizontaal: er blijft altijd een hoek van maximaal 150° tussen de rugleuning en het zitje. De baby ligt dus niet op een vlakke ondergrond. Bovendien ligt de baby in een tuigje en kan zich dus niet vrij bewegen.

Ook kun je de rugleuning niet in alle situaties helemaal achterover geklapt laten zitten, zodat de baby niet altijd in die bijna-lighouding blijft. En het zitje biedt ook veel minder bescherming dan de opstaande randen van een kinderwagenwieg.