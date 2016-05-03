Laat je niet verleiden

Voor elke kinderwagen zijn er bijpassende extra's te koop in de stijl van de wagen. Denk aan luiertassen, parasols en voetenzakken.

Sommige kosten een paar tientjes, maar er zijn ook accessoires van honderden euro's. De prijsverschillen tussen spullen van (dure) kinderwagenmerken en merkloze alternatieven kunnen flink oplopen. Het loont dus om goed op te letten en je niet te laten verleiden om meteen alles te kopen.

Zo voorkom je onnodige en te dure aankopen:

Vraag aan andere ouders welke accessoires ze echt nuttig vonden en welke niet.

Wacht met kopen tot je merkt dat je een accessoire echt nodig hebt.

Zoek naar merkloze varianten of huismerken. Let wel goed op dat ze goed passen.

Vaak passen de accessoires van oudere of andere modellen van hetzelfde merk ook op jouw model. Maar probeer altijd of ze echt op jouw kinderwagen passen.

Vraag bij vrienden en familie na of je accessoires kunt overnemen.

Kijk op Marktplaats of je tweedehands accessoires kunt kopen.

Wat kosten kinderwagen-accessoires?