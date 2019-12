Hoe tevreden zijn ouders over hun kinderwagen? Waar letten ze op als ze een wagen kopen, en welke merken worden het meest gekocht? Is er vaak een probleem met een wagen? In 2015 gaven meer dan 600 ouders antwoord op deze vragen.

In 2015 hielden we een enquête onder ruim 600 gebruikers van kinderwagens.

Driekwart van de ouders van kinderen onder de 5 jaar gebruikt een combiwagen. Ruim de helft heeft (ook) een buggy en bijna 10% een duowagen.

Onderstaande ervaringen gaan over combiwagens, niet over buggy's of duowagens.

Kinderwagen aanschaffen

Bijna 1 op de 4 ouders kochten een tweedehands kinderwagen. De meeste kochten (68%) of kregen (9%) een nieuwe wagen.

Ouders letten bij het kiezen van een wagen vooral op de volgende aspecten:

Comfort voor het kind.

Rijden en besturen.

Dagelijks gebruiksgemak: gebruik van de gordeltjes, het kind in de wagen plaatsen, verstellen van de zonnekap enzovoort.

Ook prijs, het gemak van in- en uitklappen en instelmogelijkheden zijn van belang.

De meeste wagens worden niet via internet, maar gewoon in de winkel gekocht. Dit is ook aan te raden, want op deze manier kun je de kinderwagen uitproberen voordat je hem koopt. Ook vragen veel mensen het winkelpersoneel om informatie, en familie en vrienden naar hun ervaringen.

Tevredenheid

Ouders zijn tevreden over hun kinderwagen. Ze geven hem gemiddeld een 7,8. Mensen die hun wagen nieuw aanschaften zijn iets positiever (7,9) dan mensen die hem tweedehands kregen of kochten (7,5).

Enkele ouders geven een onvoldoende of een zesje. De ontevredenheid heeft vooral te maken met de prijs, ze vinden de wagen te duur. Zo bespaar je honderden euro's op de aanschaf van je kinderwagen.

Ouders zijn vooral te spreken over de dingen die ze belangrijk vinden. Zoals het comfort voor het kind en het gebruik van de wagen.

Minder tevreden zijn ze over het boodschappennet (16% is ontevreden), dit is te klein en/of lastig toegankelijk. Ook is niet iedereen tevreden over het formaat en gewicht van ingeklapte wagen en het vervoer in de auto. De wagen is te groot en/of te zwaar en het is onhandig als de wielen eraf moeten.

Merk

Mutsy en Maxi-Cosi worden het meest aangeschaft. Daarna volgen Quinny en Bugaboo. Deze 4 merken hebben samen een aandeel van ongeveer 70%, verder is de markt erg versnipperd.

Helaas zijn er onvoldoende waarnemingen om iets te kunnen zeggen over tevredenheid per merk.

Problemen

Ondanks dat ouders erg tevreden zijn, heeft 21% een of meer problemen (gehad). De banden gaan lek, zijn snel zacht en/of lastig op te pompen. Of de wagen rijdt stroef of zwabbert. Het in- en uitklappen van de wagen gaat moeilijk of de wagen past slecht in de auto. Verstelbare onderdelen zoals de duwstang of rugleuning gaan soms stroef. Onderdelen als de rem, inklapvergrendeling of het boodschappenmandje gaan weleens kapot of de bekleding is lastig te wassen.

Levensduur

Bovenstaande problemen zijn meestal geen reden om een nieuwe kinderwagen te kopen. Slechts 6% van de ondervraagde ouders schafte een nieuwe wagen aan omdat de oude versleten of kapot was. Een kinderwagen wordt vaak niet weggedaan omdat hij kapot is, maar omdat het kind er niet meer in zit.

Van de mensen die de kinderwagen inmiddels niet meer in bezit hebben, zegt 60% hem doorverkocht te hebben aan onbekenden.

