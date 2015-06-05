Hoe tevreden zijn ouders over hun kinderwagen?

Populairste merk kinderwagen

In 2024 hielden we een enquête onder ruim 500 ouders die een kinderwagen hebben. Joolz is veruit het populairste merk bij nieuwe én de tweedehands kinderwagens. 23% van de ouders heeft een kinderwagen van dit merk. Bugaboo is de nummer 2 met 11%. Bugaboo wordt vaker gebruikt gekocht dan nieuw. Maxi-Cosi (10%) is nummer 3, en daar is het precies andersom. Die wordt vaker nieuw gekocht dan tweedehands.

Andere populaire merken:

In de vergelijker zie je hoe al deze merken het in de test doen.

Tevredenheid

Hoe tevreden zijn de ouders over de kinderwagen? We vroegen of ze hun kinderwagen aan anderen zouden aanbevelen. Ook hier blijkt Joolz het meest geliefd. Maar liefst 46% adviseert anderen enthousiast om óók een Joolz te kopen. Dat is meer dan bij alle andere merken.

We vroegen ouders ook naar hun mening over het gebruik van hun kinderwagen. Ze zijn het meest tevreden over:

Rijden over verharde ondergrond zoals stoepen.

Comfort voor hun kind én zichzelf.

Gebruik van de duwstang.

Meer dan 8 op de 10 ouders zeggen dat ze over deze eigenschappen ‘heel erg tevreden’ of ‘tevreden’ zijn.

Ontevreden over rijden op bosgrond

Het minst tevreden zijn ouders over hoe hun wagen over bosgrond rijdt. Niet alleen was dit de eigenschap met het laagste aantal ‘tevreden’ ouders. Maar ook het onderdeel waar de meeste ouders ontevreden (7%), of zelfs zeer ontevreden (3%) over zijn. Ook over het meenemen van de wagen in de trein, bus of tram zijn relatief veel ouders niet tevreden. We testen alle kinderwagens op deze onderdelen.

Lees meer:

Hoe wij kinderwagens testen

Kinderwagen kopen

Driekwart van de ouders kochten (71%) of kregen (4%) een nieuwe kinderwagen. Maar gebruikte kinderwagens zijn ook populair, want de rest heeft een tweedehands kinderwagen.

Bijna 8 op de 10 kinderwagens is bedoeld voor 1 kind. Maar 1 op de 10 ouders koos heel bewust voor een kinderwagen die je makkelijk kunt ombouwen tot een duowagen, waarin je 2 kinderen tegelijk kunt meenemen. De andere 10% van de kinderwagens wordt gekocht als duowagen, dus bedoeld voor 2 kinderen tegelijk. Een duowagen waarbij de kinderen boven of achter elkaar zitten is populairder (6%) dan een 'twinwagen' waarin de kinderen naast elkaar zitten (4%).

‘Echte’ winkel wint nog steeds

De grote ‘babywarenhuizen’ Babypark, Babydump en Prénatal zijn de populairste winkels: 55% van de ouders kocht hun nieuwe kinderwagen bij een van deze 3 ketens. Opvallend: veel ouders (17%) weten niet (meer) waar ze hun wagen kochten.

De meeste ouders (58%) kopen hun nieuwe kinderwagen niet zonder dat ze de kinderwagen zien en proberen in een gewone winkel. Van de 40% die de kinderwagen online kocht, bestelde 13% de wagen bij de webshop van een winkel die ook ‘stenen’ vestigingen heeft. Grote kans dat die wagens ook van tevoren in het echt zijn bekeken.

Belangrijk om te testen

Wat vinden ouders belangrijk om te testen? Het vaakst noemen ze de stevigheid en verwachte levensduur als ‘zeer belangrijk’ (53%) of ‘belangrijk’ (38%).

Veiligheid kinderwagen

Het testen van de veiligheid van kinderwagens wordt het vaakst (65%) ‘zeer belangrijk’ gevonden. Nog eens 23% vindt het ‘belangrijk’ dat de veiligheid getest wordt. Wij testen van alle kinderwagens of ze voldoen aan de eisen in de Europese Veiligheidsnorm voor kinderwagens.

Lees meer over:

Hoe wij kinderwagens testen op hun veiligheid

Deze kinderwagens kun je beter niet kopen

Gebruiksgemak en duurzaamheid

Ouders willen ook graag weten hoe goed kinderwagens het doen bij het:

Rijden op verharde ondergrond

Gemak van in- en uitklappen

Veruit het minst belangrijk vinden ouders dat hun kinderwagen beoordeeld wordt op milieu-aspecten, zoals de milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen, de productiemethodes en de recyclebaarheid. Van dit mogelijke testonderdeel zeggen de meeste ouders ‘vind ik onbelangrijk’ en de minste ouders zeggen ‘vind ik belangrijk’.

Wil je weten welke kinderwagens goed uit onze test komen? En hoe ze scoren op aspecten als rijden, sturen en gebruiksgemak? Bekijk onze vergelijker.