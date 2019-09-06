Cocoon als alternatief voor reiswieg

Een cocoon is een soort verstevigde mummyslaapzak voor een 3-in-1-kinderwagen. Hij is bedoeld als compact alternatief voor een reiswieg. Je kunt baby's er vanaf hun geboorte in vervoeren. Hij kost tussen de €90 en €150.

De cocoon is bekend geworden door het merk Joolz. Maar merken zoals Bugaboo en Maxi-Cosi hebben inmiddels een eigen versie van de cocoon.

Baby zit vast in een tuigje

Een cocoon is geen 'bak' zoals een reiswieg. Hij heeft dus geen verstevigde, hoog opstaande randen die voorkomen dat het kind eruit tuimelt. Daarom zet je je baby in de cocoon vast met een tuigje.

Meer veiligheid en bewegingsvrijheid in de reiswieg

Voor de lichamelijke ontwikkeling is het heel belangrijk dat een baby zoveel mogelijk vrij kan bewegen. Dat kan niet in een tuigje. Daarom adviseren deskundigen met klem om baby's zo min mogelijk vast te zetten in een tuigje. Voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling is het advies om baby's in de kinderwagen tijdens de eerste 6 en liever nog 9 maanden in de kinderwagenwieg te vervoeren, zodat het kind in een gezonde houding ligt en zich lekker kan bewegen.

Een ander voordeel van de reiswieg ten opzichte van een cocoon is dat een reiswieg veiliger is. De Europese veiligheidsnorm voor kinderwagens stelt namelijk ook eisen aan de veiligheid van de reiswieg. Voor cocoons gelden die veiligheidseisen niet. Bovendien is een baby in een kinderwagenwieg door de hoge opstaande randen ook beter beschermd tegen de buitenwereld dan in een cocoon.