Een cocoon is een compact alternatief voor een reiswieg op een 3-in-1-kinderwagen. Steeds meer kinderwagenmerken hebben een cocoon in hun collectie. Maar voor baby's tot 6 maanden is een reiswieg beter.

Een 'cocoon' is een soort verstevigde mummyslaapzak voor een 3-in-1-kinderwagen. Hij is bedoeld als compact alternatief voor een reiswieg. Je kunt baby's er vanaf hun geboorte in vervoeren. Hij kost tussen de €90 en €140.

Baby niet te lang vastgordelen

Een cocoon is geen 'bak' zoals een reiswieg. Hij heeft dus geen verstevigde - hoog opstaande - randen. Je legt een baby vast in een tuigje dat vastzit aan het frame. Zo voorkom je dat je kindje uit de cocoon tuimelt.

Reiswieg is beter

Het in gordels vastleggen is niet zo goed voor je baby. Voor de lichamelijke ontwikkeling is het beter als hij de eerste 6 maanden vrij kan bewegen terwijl hij plat ligt. In een reiswieg hebben baby's meer bewegingsvrijheid en ze liggen platter dan in een cocoon.

Daarom is het beter om een baby de eerste 6 maanden maximaal een halfuur te vervoeren in een cocoon of een autostoeltje. Gebruik voor langere wandelingen een reiswieg.

Merken

De cocoon is bekend geworden door het merk Joolz. Maar merken zoals Bugaboo, Quinny en Maxi-Cosi hebben inmiddels een eigen versie van de cocoon.

