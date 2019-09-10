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Veilig op pad met de kinderwagen

Wij testen alle kinderwagens op veiligheid. Maar veiligheid is ook iets om zelf op te letten. Dit kun je doen.
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert kinderwagensBijgewerkt op:17 april 2026

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Of je nu een 3-in-1-kinderwagen hebt of een buggy, de veiligheid van het kind is altijd iets om op te letten.

Voor je weggaat

  • Klap de wagen niet uit of in terwijl je kind ernaast staat. Zo voorkom je beklemde handjes en vingers.
  • Zorg dat de wagen rijklaar is en op de rem staat als je het kind erin zet of legt.
  • Gebruik het tuigje volgens de handleiding. 
  • Doe de zonnekap pas omhoog als het kind in de wagen zit.
  • Houd riempjes, hengsels en lussen buiten bereik van het kind.
  • Voorkom dat er riempjes of hengsels buiten de kinderwagen hangen.  

Onderweg

  • Laat een kind nooit alleen in de kinderwagen.
  • Zet de wagen op de rem als je stilstaat.
  • Hang geen zware tassen aan de handvatten of duwstang(en).
  • Let erop dat handen, benen en voeten binnenboord blijven. 

Een kind beschermen tegen zon, regen en hitte

  • Let erop dat er altijd voldoende frisse lucht binnenkomt als je een regenhoes of zonnescherm gebruikt.
  • Realiseer je dat het snel benauwd kan worden onder een kunststof regenhoes. Gebruik zo'n hoes daarom alleen als bescherming tegen de regen. Haal hem weg zodra het kan. 
  • Bescherm het kind tegen direct zonlicht met een parasol of zonnescherm met UV-filter
  • Parkeer de wagen met een kind niet in de volle zon.
  • Houd bij warm weer goed in de gaten of het kind het niet te warm heeft. Zeker als het jonger dan 2 jaar is. Voel bij baby's in hun nekje.

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