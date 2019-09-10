Veilig op pad met de kinderwagen

Wij testen alle kinderwagens op veiligheid. Maar veiligheid is ook iets om zelf op te letten. Dit kun je doen.Of je nu een 3-in-1-kinderwagen hebt of een buggy, de veiligheid van het kind is altijd iets om op te letten. Voor je weggaat Klap de wagen niet uit of in terwijl je kind ernaast staat. Zo voorkom je beklemde handjes en vingers. Zorg dat de wagen rijklaar is en op de rem staat als je het kind erin zet of legt. Gebruik het tuigje volgens de handleiding. Doe de zonnekap pas omhoog als het kind in de wagen zit. Houd riempjes, hengsels en lussen buiten bereik van het kind. Voorkom dat er riempjes of hengsels buiten de kinderwagen hangen. Onderweg Laat een kind nooit alleen in de kinderwagen. Zet de wagen op de rem als je stilstaat. Hang geen zware tassen aan de handvatten of duwstang(en). Let erop dat handen, benen en voeten binnenboord blijven. Kader: voorkom een miskoop Een kind beschermen tegen zon, regen en hitte Let erop dat er altijd voldoende frisse lucht binnenkomt als je een regenhoes of zonnescherm gebruikt. Realiseer je dat het snel benauwd kan worden onder een kunststof regenhoes. Gebruik zo'n hoes daarom alleen als bescherming tegen de regen. Haal hem weg zodra het kan. Bescherm het kind tegen direct zonlicht met een parasol of zonnescherm met UV-filter. Parkeer de wagen met een kind niet in de volle zon. Houd bij warm weer goed in de gaten of het kind het niet te warm heeft. Zeker als het jonger dan 2 jaar is. Voel bij baby's in hun nekje.