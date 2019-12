Veilig op pad met de kinderwagen

Of je nu een 3-in-1-kinderwagen hebt of een buggy, de veiligheid van je kindje is altijd iets om op te letten.

Voor je weggaat

Klap de wagen niet uit (of in) als je kind ernaast staat.

Zorg dat de wagen rijklaar is en op de rem staat als je je kind erin zet of legt.

Zet je kind vast met het tuigje.

Doe de zonnekap pas omhoog als je kind in de wagen zit.

Voorkom dat er riemen, straps of hengsels buiten de kinderwagen hangen.

Onderweg

Laat je kind nooit alleen in de kinderwagen.

Zet de wagen op de rem als je stilstaat.

Hang geen zware tassen aan de handvatten of duwstang(en).

Houd handjes, beentjes en voetjes binnenboord.

Parkeer de wagen met je kind erin niet naast de verwarming.

Je kind beschermen tegen zon en regen

Zorg dat er nog voldoende frisse lucht binnenkomt als je een regenhoes en zonnekap/scherm gebruikt.

Bescherm je kind tegen direct fel zonlicht met bijvoorbeeld een parasol. Je kunt ook een hydrofiele doek gebruiken tegen de zon, maar let op dat je kind altijd voldoende frisse lucht kan krijgen, zeker als het heel warm is.

