Wettelijk recht

Verkopers en fabrikanten zijn niet verplicht een eigen garantie te verlenen. Maar wat ze verkopen moet altijd voldoen aan je wettelijk recht op een deugdelijk product. Dit heet de wettelijke garantie. De verkoper is degene die een claim op garantie van welke soort dan ook moet afhandelen.

Lees meer over je rechten op garantie.

Fabrieksgarantie kinderwagens

Hoewel de verkoper altijd je aanspreekpunt is bij problemen, verlenen veel kinderwagenfabrikanten een eigen garantie. Deze komt bovenop je wettelijke rechten. De fabrieksgarantie varieert tussen 1 en 3 jaar. Sommige fabrikanten hanteren beperkende voorwaarden. Denk aan een kortere garantie op de stoffen of geen garantie op verkleuring van de stof. Ook een ontbrekende aankoopbon, of een reparatie door een niet-erkende verkoper kunnen beperkende voorwaarden zijn.

Garantieduur kinderwagens

Wettelijke garantie houdt niet op na 2 jaar (een enkele uitzondering daargelaten). Van een deugdelijk product mag je verwachten dat het langer meegaat dan de beperkte periode dat winkelier en fabrikant ervoor in staan.

Verwachtingen

Als een product niet aan redelijke verwachtingen voldoet, moet de winkelier het repareren of vervangen. In principe kosteloos, zeker binnen de eerste 2 jaar. Problemen die daarna ontstaan en niet te maken hebben met normale slijtage, zijn niet zonder meer voor rekening van de klant. Als je kunt aantonen dat de kinderwagen normaal is gebruikt, is het redelijk om de kosten te delen. Waarbij de verwachte levensduur het uitgangspunt is om te bepalen wie hoeveel bijdraagt.

Normaal gebruik

Hoe lang een kinderwagen ‘normaal’ gebruikt moet kunnen worden, hangt onder meer af van de door de fabrikant en verkoper gewekte verwachtingen. Dit verschilt per merk, prijs en staat van de kinderwagen bij verkoop. Een tweedehands kinderwagen hoeft niet aan dezelfde eisen te voldoenals een nieuwe kinderwagen.

Bewijslast

Tijdens de eerste 6 maanden na aankoop, kan de verkoper vervanging of reparatie niet weigeren. Tenzij hij kan aantonen dat het product verkeerd is gebruikt. Daarna moet jij aantonen dat het niet aan jou ligt als er een mankement is ontstaan. Dan is er sprake van een ondeugdelijk product.