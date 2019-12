Een winkelier of fabrikant geeft meestal 1 of 2 jaar garantie op zijn product. Hij belooft daarmee dat het product bij normaal gebruik gedurende die periode probleemloos functioneert.

Wettelijk recht

Verkopers en fabrikanten zijn niet verplicht een eigen garantie te verlenen. Maar wat ze verkopen moet altijd voldoen aan je wettelijk recht op een deugdelijk product. Dit wordt ook wel wettelijke garantie genoemd. De verkoper is degene die een claim op garantie van welke soort dan ook moet afhandelen.

Fabrieksgarantie

Hoewel de verkoper altijd je aanspreekpunt is bij problemen, verlenen veel kinderwagenfabrikanten een eigen garantie. Deze komt bovenop je wettelijke rechten. De fabrieksgarantie varieert tussen 1 en 3 jaar. Sommige fabrikanten hanteren beperkende voorwaarden, zoals een kortere garantie op de stoffen, geen garantie op verkleuring van de stof, geen aankoopbon kunnen overleggen bij de reparatie of er zijn reparaties uitgevoerd door een niet-erkende verkoper of 'derde'.

Garantieduur

Wettelijke garantie houdt niet op na 2 jaar (een enkele uitzondering daargelaten). Van een deugdelijk product mag je verwachten dat het langer meegaat dan de beperkte periode dat winkelier en fabrikant ervoor in staan.

Verwachtingen

Als een product niet aan redelijke verwachtingen voldoet, moet de winkelier het repareren of vervangen. In principe kosteloos, zeker binnen de eerste 2 jaar. Problemen die daarna ontstaan en niet te maken hebben met normale slijtage, zijn niet zonder meer voor rekening van de klant. Als je kunt aantonen dat het product normaal is gebruikt, is het redelijk om de kosten te delen. Waarbij de verwachte levensduur het uitgangspunt is om te bepalen wie hoeveel bijdraagt.

Normaal gebruik

Hoe lang een product ‘normaal’ gebruikt moet kunnen worden, hangt onder meer af van de door de fabrikant en verkoper gewekte verwachtingen, merk, prijs en staat van product bij verkoop (een tweedehands product hoeft niet aan dezelfde eisen te voldoen als een nieuw product).

Bewijslast

Tijdens de eerste 6 maanden na aankoop, kan de verkoper vervanging of reparatie niet weigeren. Tenzij hij kan aantonen dat het product verkeerd is gebruikt. Daarna is het aan de klant om aan te tonen dat het niet aan hem ligt dat er een mankement is ontstaan. En er dus sprake is van een ondeugdelijk product.