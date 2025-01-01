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DubattiOne E3

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  13,5 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met luchtbanden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 80 en maximaal 106,5 cm. De reiswieg wordt standaard meegeleverd. De One E3 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering. Veiligheidsissue: beklemmingsgevaar voor vingertjes bij de kap. Er is beklemmingsgevaar voor vingertjes bij de kap.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
13,5 kg
Minimale hoogte duwstang
80 cm
Maximale hoogte duwstang
106,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
2 kg
Getest in
juli 2019