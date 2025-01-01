Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met luchtbanden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. De duwstang of handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 80 en maximaal 106,5 cm. De reiswieg wordt standaard meegeleverd. De One E3 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering. Veiligheidsissue: beklemmingsgevaar voor vingertjes bij de kap. Er is beklemmingsgevaar voor vingertjes bij de kap.