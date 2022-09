Quinny-kinderwagens getest

We hebben meerdere kinderwagens van Quinny getest. In de test letten we onder meer op hoe goed en makkelijk je de wagen kunt besturen en ermee kunt rijden, het gebruiksgemak, het vervoer en natuurlijk de veiligheid. De testscores lopen uiteen, dus het is goed om te bekijken hoe een kinderwagen van Quinny scoort, voordat je hem gaat kopen.

Quinny-kinderwagen kopen

Op zoek naar een stoere buggy of stijlvolle en praktische 3 in 1 kinderwagen van Quinny? Quinny heeft een klein aantal wagens in frisse of juist gematigde kleuren. Je kunt je Quinny wandelwagen online kopen bij bijvoorbeeld Bol.com of in een babyzaak. Let wel goed op of de combi-wagen compleet met reiswieg is, of dat je de reiswieg er los bij moet kopen. Ook kun je er natuurlijk nog bijpassende accessoires zoals een voetenzak bij kopen.

Quinny-kinderwagens vergelijken

Ben je op zoek naar een oud model kinderwagen van Quinny? Vink dan onderaan de vergelijker het vinkje bij ‘alleen verkrijgbare modellen’ uit. Dan zie je ook de resultaten van eerdere modellen. Handig als je bijvoorbeeld op marktplaats wilt zoeken.

Vergelijk de Quinny-wandelwagens op de uitgebreide hoeveelheid eigenschappen. Bijvoorbeeld op afmetingen en gewicht, instelmogelijkheden, bijgeleverde accessoires en het inklapmechanisme.

Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je ook de vele testresultaten. Zo vind je de beste Quinny kinderwagen voor jou.