Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de 2-delige harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 101,5 en maximaal 105 cm. Een reiswieg wordt niet standaard meegeleverd maar moet apart worden bijgekocht. De Hubb Mono kan met een apart bij te kopen adapter omgebouwd worden tot duo-tweelingwagen. De Hubb is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.