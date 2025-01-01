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QuinnyHubb Mono

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  14,6 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. Kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de 2-delige harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 101,5 en maximaal 105 cm. Een reiswieg wordt niet standaard meegeleverd maar moet apart worden bijgekocht. De Hubb Mono kan met een apart bij te kopen adapter omgebouwd worden tot duo-tweelingwagen. De Hubb is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
14,6 kg
Minimale hoogte duwstang
101,5 cm
Maximale hoogte duwstang
105 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
2 kg
Getest in
mei 2019