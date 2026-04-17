Archief Kinderwagens

Veiligheidswaarschuwing: Joolz Aer2 autostoeladapters
Joolz roept de autostoeladapters terug voor op de Aer2 kinderwagen. De adapters kunnen losraken waardoor het autostoeltje op de grond kan vallen.
Joolz roept de autostoeladapters terug voor op de Aer2 kinderwagen. De adapters kunnen losraken waardoor het autostoeltje op de grond kan vallen.
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