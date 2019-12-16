Je baby dragen in een draagzak

Wat is een draagzak?

Een draagzak is een voorgevormde babydrager. Je hoeft hem niet te knopen, zoals een draagdoek. Let bij draagzakken op de maat en koop hem nooit op de groei. Als je kind te klein is en wegzakt in een te grote draagzak, kan hij stikken.

Een baby onder de 4 maanden kan het hoofdje nog niet goed rechthouden. Daardoor zakt hij makkelijk te veel in een kommahouding. Zeker als het kindje in slaap valt. Dit is gevaarlijk omdat het de ademhaling belemmert. Wees extra voorzichtig bij deze kleintjes. Zorg dat je altijd goed zicht op de baby hebt.

Draagzakken voor kleinere en grotere baby's

Zorg dat de draagzak de juiste maat heeft. Voor jonge baby's zijn kleinere draagzakken te koop die het hoofdje van de baby rechtop houden en waarin een kleine baby niet te ver wegzakt.

Er zijn ook draagzakken voor grotere baby's die je met een uitneembare 'insert' (verkleiner) kleiner kunt maken voor jongere baby's. Soms zijn die inserts ook los te koop.

Laat je goed adviseren in de winkel.

Bekijk in onze video hoe je de draagzak veilig gebruikt.

Je baby goed dragen

In de videoreeks Mama telt af laat draagconsulente Marloes zien hoe je een baby het beste kunt dragen.

Let op de volgende punten

De draagzak moet voldoen aan de Europese veiligheidsnorm voor buikdragers: EN 13209-2.

Zorg dat de draagzak niet te groot of te klein is voor je baby.

De draagzak moet makkelijk af te stellen zijn op de drager. Vooral als meerdere personen de draagzak gebruiken is dit belangrijk.

Een baby die je op de buik draagt moet met het hoofdje zo hoog komen dat je hem/haar gemakkelijk een kusje kunt geven.

Let erop dat het kind in verticale houding wordt gehouden, zo strak mogelijk tegen de drager. De rug en heupen worden goed ondersteund.

Bij jonge kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten, moet de nek voldoende worden ondersteund.

De ademweg moet vrij zijn, met voldoende ruimte tussen kin en borst.

Geef geen borstvoeding als je baby in de draagzak zit. De houding van de baby is dan niet meer veilig en je hebt geen goed zicht meer.

Zo niet dragen

Gebruik geen draagzak of sling waarin een baby horizontaal wordt gedragen. Je kind kan dan in ademnood raken als hij richting de borst gaat. Omdat je kind dan in een doek ligt, kan hij stikken.

Draag je kind niet continu en niet te lang achter elkaar. Laat je kind ook liggen op de buik, rug en zij waar hij of zij vrij kan bewegen.

Kooptips voor een draagzak

Op KinderveiligheidNL staan handige kooptips én gebruiktips voor draagzakken en draagdoeken.

Op je rug of op je buik dragen?

Draag je kind in het begin het liefst op je buik met het gezichtje naar je toe. Een oudere baby of peuter kun je ook op je rug of heup dragen. Dan kan je kind wat meer om zich heen kijken. Zorg wel dat hij altijd met zijn buik richting jouw buik of rug zit. Draag je je kind asymmetrisch (op je heup), wissel dat dan af.

Op je buik dragen

Voordelen:

Kan al bij kleinere baby's.

Je kind krijgt niet zo veel prikkels.

Je kunt elkaar goed zien.

Je kunt je kind goed in de gaten houden.

Nadelen:

Niet altijd geschikt voor heel kleine (te vroeg geboren) baby’s, raadpleeg een specialist.

Er is een maximum aan het gewicht dat je zo kunt dragen, het wordt zwaar als je kind ouder is.

Als kinderen ouder worden, willen ze niet altijd meer zo gedragen worden.

Op je rug dragen

Voordeel:

Dit is fysiek het makkelijkst; je kunt het volhouden tot je kind 3 of 4 jaar oud is.

Nadelen:

Je kunt je kind niet zien, dus heb je minder contact.

Je kunt een kind pas op je rug dragen met een draagzak als hij zelfstandig tot zit kan komen. Met een draagdoek kan het eerder, overleg hierover met je consulent.

Draagzak of draagdoek?

Twijfel je tussen een draagzak en draagdoek? Een draagzak is voorgevormd en heeft gespen, een draagdoek knoop je zelf. Wat zijn verder belangrijke verschillen?

Willen zowel jij als je partner de baby dragen, dan moet de draagzak mogelijk per keer versteld worden. Een draagdoek past altijd.

Een draagdoek moet je knopen, een draagzak hoef je alleen vast te klikken – mits hij op jouw lichaam staat afgesteld.

Een draagdoek neemt niet veel ruimte in. Je vouwt hem op en stopt hem in je tas. Dat lukt niet altijd met een babydrager.

Met een draagdoek kun je je kind eerder op je rug dragen dan met een draagzak.

Een draagzak is doorgaans prijziger dan een draagdoek.

Als je kind in slaap valt

Een draagdoek is geen veilige vaste slaapplek voor je baby. Dat stelt Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) vast. Valt je kind toch in slaap, let dan op de volgende punten:

Zorg dat je baby het niet te warm krijgt.

Zorg dat je goed zicht hebt op je baby.

Zorg dat je baby niet te veel in een kommahouding ligt, met het hoofdje sterk naar voren gebogen. Dat kan de luchtstroom ernstig belemmeren. Een slapend kind wordt in de regel wat slapper en kan nog verder onderuit zakken.

Wees extra alert bij baby’s tot 4 maanden. Die zijn sowieso nog wat slap en kunnen ook het hoofdje moeilijker heffen als ze te veel voorovergebogen liggen.

Niet met een draagzak fietsen

Fiets niet met je kind in een draagzak. De draagzak biedt geen enkele bescherming bij een val. Je baby kan er zelfs uit vallen of jij kunt tijdens een val op je kind belanden. Draag je op je buik, dan loop je het risico dat je kind tegen je stuur aan klapt als je valt of onverwacht moet remmen en afstappen.

Lees wat je wel kunt doen als je wilt fietsen met je baby.

Aan dit artikel werkten mee: Marloes de Graaf, voormalig voorzitter van de Vereniging van Draagdoekconsulenten, Maaike Persma, kinderfysiotherapeut en klinisch epidemiloog in het Radboud UMC, Ondine Engelse van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.