Je baby dragen in een draagdoek

Let hier op als je je baby draagt in een draagdoek:

Een baby onder de 4 maanden kan het hoofdje nog niet goed rechthouden. Daardoor zakt hij makkelijk te veel in een kommahouding. Zeker bij het in slaap vallen. Dit is gevaarlijk omdat het de ademhaling belemmert. Wees extra voorzichtig bij deze kleintjes. Zorg dat je altijd goed zicht op de baby hebt.

Is je baby te vroeg geboren, of heeft hij een beperking? Overleg dan altijd met een behandelend specialist. Eventueel samen met een consult bij een draagdoekconsulent.

Je kind moet voldoen aan het minimale gewicht dat in de instructies van de draagdoek staat.

Het gezicht van je kind moet vrij zijn.

Goed dragen

In de videoreeks Mama telt af laat draagconsulente Marloes zien hoe je een baby het beste kunt dragen.

Op YouTube vind je verschillende fimpjes over hoe je een draagdoek knoopt. Kies het liefst voor een filmpje van een draagdoekenmerk of een draagdoekconsulent.

Je kunt ook een draagdoekconsulent raadplegen. Dat kost ongeveer €40 per uur.

Let op de volgende punten

Zorg dat je kind met opgetrokken knietjes zit, die hoger komen dan de heupen: de zogenoemde kikkerhouding, M-houding en gespreide hurkzit.

Is je baby nog heel jong, dan kunnen de beentjes wat meer voor de buik worden gedragen. Hoe ouder een kindje is, hoe breder de benen gedragen worden, dus meer om de drager heen.

Een baby die op de buik wordt gedragen, moet met het hoofdje zo hoog komen dat de drager het gemakkelijk een kusje kan geven.

Een voorgevormde draagdoek, een zogenoemde meh dai (mei tai), moet goed passen en moet je goed knopen.

Zo niet dragen

Gebruik geen sling waarin een baby horizontaal wordt gedragen. Je kind kan dan in ademnood raken als hij richting de borst gaat. Omdat je kind dan in een doek ligt, kan hij stikken. Bekijk in onze video hoe je een ringsling goed gebruikt.

Draag je kind niet continu. Het is belangrijk dat hij ook op zijn buik, rug en zij ligt. Een draagdoek is geen veilige vaste slaapplek voor je baby.

Kooptips voor een draagdoek

Probeer samen met je partner de doek om en af te toen, de baby erin te zetten en eruit te halen, zodat je weet of het iets voor jullie is. Vindt een van jullie een doek te veel gedoe? Dan is een draagzak misschien geschikter.

Sommige draagdoeken geven aan dat ze voldoen aan Oeko-Tex 100 O 00-91 Swerea IVF. Dit is een wereldwijd test- en certificeringssysteem voor textiel.

Sommige doeken werken met ringen (ringsling). Laat je goed informeren in de winkel of bekijk onze tutorial.

Kijk of de doek in de wasmachine kan.

Verschillende soorten draagdoeken

Rekbare draagdoek

Het is een lange lap, vaak van tricot.

Je knoopt hem eerst om en zet vervolgens je kind erin. Knoop hem strak, zodat de doek niet uitzakt.

Je draagt je kind op je buik.

Geschikt voor jonge baby’s tot 9 à 10 kg. Zodra het doek door het gewicht te veel uitrekt, is hij niet meer geschikt voor je baby.

Bekijk in onze video hoe je de rekbare draagdoek omknoopt.

Geweven draagdoek

Rekt alleen diagonaal. Daardoor geeft hij meer steun.

Je kunt je kind erin dragen vanaf de geboorte tot aan de kleutertijd.

Dragen kan op je buik, maar later ook op je rug of heup.

Bekijk in onze video hoe je de geweven draagdoek omknoopt.

Op je rug of op je buik dragen?

Draag je je kind asymmetrisch (op je heup), wissel dat dan goed af.

Op je buik dragen

Voordelen:

Je kind krijgt niet zo veel prikkels.

Je kunt elkaar goed zien.

Je kunt je kind goed in de gaten houden.

Nadelen:

Niet altijd geschikt voor heel kleine (te vroeg geboren) kinderen, raadpleeg een specialist.

Er is een maximum aan het gewicht dat je zo kunt dragen, het wordt zwaar als je kind ouder is.

Als kinderen ouder worden, willen ze niet altijd meer zo gedragen worden.

Op je rug dragen

Voordeel: dit is fysiek het makkelijkst; je kunt het volhouden tot je kind 3 of 4 jaar oud is.

Nadeel: je kunt je kind niet zien, dus heb je minder contact.

Als je kind in slaap valt

Een draagdoek is geen veilige vaste slaapplek voor je baby. Dat stelt Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) vast. Valt je kind in slaap in de draagdoek en kun je hem niet in bed leggen? Let dan op de onderstaande punten:

Zorg dat je baby het niet te warm krijgt.

Zorg dat je goed zicht hebt op je baby.

Zorg dat je baby niet te veel in een kommahouding ligt, met het hoofdje sterk naar voren gebogen. Dat kan de luchtstroom ernstig belemmeren. Een slapend kind wordt in de regel wat slapper en kan nog verder onderuit zakken.

Wees extra alert bij baby’s tot 4 maanden. Die zijn sowieso nog wat slap en kunnen ook het hoofdje moeilijker heffen als ze te veel voorovergebogen liggen.

Draagdoek of draagzak?

Een draagdoek past altijd. Zowel jij als je partner kunnen jullie kind ermee dragen. Een draagzak moet mogelijk per keer versteld worden.

Een draagdoek moet je knopen, een draagzak hoef je alleen vast te klikken – mits hij op jouw lichaam staat afgesteld.

Een draagdoek neemt niet veel ruimte in. Je vouwt hem op en stopt hem in je tas. Dat lukt niet altijd met een babydrager.

Met een draagdoek kun je je kind eerder op je rug dragen dan met een draagzak.

Een draagzak is doorgaans prijziger dan een draagdoek.

Niet met een draagdoek fietsen

Fiets niet met je kind in een draagdoek. De doek biedt geen enkele bescherming bij een val. Je baby kan er zelfs uit vallen of jij kunt tijdens een val op je kind belanden.

Draag je op je buik, dan loop je het risico dat je kind tegen je stuur aan klapt als je valt of onverwacht moet remmen en afstappen.

Lees wat je wel kunt doen als je wilt fietsen met je baby.

Aan dit artikel werkten mee: Marloes de Graaf, voormalig voorzitter van de Vereniging van Draagdoekconsulenten, Maaike Persma, kinderfysiotherapeut en klinisch epidemiloog in het Radboud UMC, Ondine Engelse van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.