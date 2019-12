Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Buggy met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 94,5 tot maximaal 103 cm. Het inklapmechanisme is volgens de telescopische schaar-methode. LET OP: deze wagen heeft een veiligheidsissue. De duwstang brak af tijdens de duurtest. Op deze buggy kunnen ook adapters voor een autostoeltje geplaatst worden, en een cocoon. Wij vinden een cocoon geen goede vervanger voor een reiswieg. Lees meer op https://www.consumentenbond.nl/kinderwagen/cocoon. De Ant is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.