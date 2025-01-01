Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: deze wagen heeft een constructieprobleem. Beschrijving: buggy met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 94,5 tot maximaal 103 cm. Het inklapmechanisme is volgens de telescopische schaar-methode. Op deze buggy passen ook adapters voor een autostoeltje en een cocoon. Wij vinden een cocoon geen goede vervanger voor een reiswieg. Lees meer op https://www.consumentenbond.nl/kinderwagen/cocoon. De Ant is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen, de prijs kan verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.