icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BugabooAnt

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buggy
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  7,9 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: deze wagen heeft een constructieprobleem. Beschrijving: buggy met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 94,5 tot maximaal 103 cm. Het inklapmechanisme is volgens de telescopische schaar-methode. Op deze buggy passen ook adapters voor een autostoeltje en een cocoon. Wij vinden een cocoon geen goede vervanger voor een reiswieg. Lees meer op https://www.consumentenbond.nl/kinderwagen/cocoon. De Ant is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen, de prijs kan verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.

Samenvatting

Soort
Buggy
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
7,9 kg
Minimale hoogte duwstang
94,5 cm
Maximale hoogte duwstang
103 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
oktober 2019