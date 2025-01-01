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MutsyNio

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  12,3 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Mutsy werd een tijd niet gemaakt maar wordt nu weer langzaamaan verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie. In onze Veiligheidstest vonden we enkele veiligheidsproblemen met dit model. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 97 en maximaal 107 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
12,3 kg
Minimale hoogte duwstang
97 cm
Maximale hoogte duwstang
107 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
september 2018