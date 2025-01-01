Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Mutsy werd een tijd niet gemaakt maar wordt nu weer langzaamaan verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie. In onze Veiligheidstest vonden we enkele veiligheidsproblemen met dit model. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 97 en maximaal 107 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.