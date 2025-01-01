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MutsyIcon

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  13,1 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Expert review

De Icon is een 3-in-1 kinderwagen die je met een reiswieg kunt gebruiken vanaf de geboorte tot je kindje 15 kg weegt. Hoe doet deze het in onze test?  

Let op: Mutsy is een tijdlang gestopt met de productie van kinderwagens in Nederland. Eind 2023 kwam het bericht dat het bedrijf weer begonnen is en worden er weer Mutsy-kinderwagens gemaakt en verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie.

Noëlle van der WeelExpert kinderwagens bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Mutsy Icon?
  • Wat is er niet goed aan de Mutsy Icon?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Mutsy Icon?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Mutsy werd een tijd niet gemaakt maar wordt nu weer langzaamaan verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie. In onze Veiligheidstest vonden we enkele veiligheidsproblemen met dit model. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 66,5 en maximaal 107 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
13,1 kg
Minimale hoogte duwstang
66,5 cm
Maximale hoogte duwstang
107 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
april 2020