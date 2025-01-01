Mutsy Icon

De Icon is een 3-in-1 kinderwagen die je met een reiswieg kunt gebruiken vanaf de geboorte tot je kindje 15 kg weegt. Hoe doet deze het in onze test?

Let op: Mutsy is een tijdlang gestopt met de productie van kinderwagens in Nederland. Eind 2023 kwam het bericht dat het bedrijf weer begonnen is en worden er weer Mutsy-kinderwagens gemaakt en verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie.