De Mutsy Evo is een 3-in-1 kinderwagen die je kunt gebruiken tot je kindje ongeveer 15 kg weegt. Het zitje kun je omdraaien. Hoe doet deze kinderwagen het in onze test?

Let op: Mutsy is een tijdlang gestopt met de productie van kinderwagens in Nederland. Eind 2023 kwam het bericht dat het bedrijf weer begonnen is en worden er weer Mutsy-kinderwagens gemaakt en verkocht. Zie mutsyworld.com voor meer informatie.