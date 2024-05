Maxi-CosiLeona2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: bij de genoemde prijs is de reiswieg niet inbegrepen, die moet je er apart bij kopen. De Leona 2 is een 3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De duwstang is 102,5 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt. Te koop in verschillende uitvoeringen en kleuren, de prijs kan verschillen. Een reiswieg is niet inbegrepen bij de prijs van de goedkoopste uitvoering. De vermelde prijs is die van het goedkoopste model inclusief reiswieg.