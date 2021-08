Wat is een review?

Een review is een beschrijving van een ervaring van een gebruiker met een product. Je schrijft bijvoorbeeld wat je ervaring is met je e-reader of wat je van je smartphone vindt.

Een review helpt anderen om het product te vinden dat het beste bij ze past.

Hoe werkt het?

Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om een review te schrijven over een product dat wij hebben getest. Wel vragen we je e-mailadres. Die gebruiken we alleen om je een link te sturen waarmee je jouw review bevestigt.

Ga naar de Vergelijker van een product. Onderaan deze pagina vind je de volledige lijst met Vergelijkers.

Klik op een product.

Klik op 'Schrijf een review'.

Geef sterren voor onderdelen waar wij op testen.

Beantwoord vragen over het product.

Beschrijf je ervaring met het product.

Vul je e-mailadres in.

Klik op de knop 'Verstuur review'.

Wat zijn de spelregels?