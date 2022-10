Wat kun je met een app?

Bijna alle robotstofzuigers hebben tegenwoordig een app. Alleen de allergoedkoopste en eenvoudigste robotstofzuigers hebben er geen.

Met elke app kun je op zijn minst:

Schoonmaakschema’s opstellen.

Routes in kaart brengen.

Zien waar je robot op dat moment is.

Instellen waar je robotstofzuiger wel en niet mag komen.

Bij sommige robotstofzuigers houdt de controle over de robot hier wel mee op. Je kunt dan alleen nog maar bijvoorbeeld de taal instellen en statistieken bekijken.

Bekijk alle robotstofzuigers met een app.

Meer functies op een uitgebreide app

Met een uitgebreidere app kun je ook:

De robot ‘live’ besturen.

De zuigkracht regelen.

Zien welk onderhoud er nodig is aan je robotstofzuiger.

De robot terugsturen naar het laadstation.

Sommige functies zijn vooral gadgets die je eigenlijk niet echt nodig hebt. Dt je routes en no-go area’s kunt instellen en kunt zien of de robot al klaar is, is wel heel handig. Wil je graag de robotstofzuiger via de app kunnen besturen? Kijk dan voor de koop of de app de functies heeft die je belangrijk vindt.

Via sommige apps kun je de robotstofzuiger besturen via een spraakassistent of een smart speaker, zoals Google Assistent, Alexa en de Apple Home Pod.

Bekijk alle robotstofzuigers die je kunt besturen via een smart hub.

Let op privacy en veiligheid

Voordat je de app van je robotstofzuiger kunt gebruiken, moet je een account aanmaken. Als je al meerdere slimme apparaten van hetzelfde merk hebt, hoeft dat niet. Dan hoef je alleen je robotstofzuiger toe te voegen aan de app die je al hebt.

Let er bij het aanmaken van een nieuw account op je privacy en veiligheid. Dus kies een moeilijk te raden wachtwoord en gebruik een beveiligd netwerk. Wij beoordelen de apps van robotstofzuigers op veilig gebruik.

Er is ook een risico dat jouw gegevens in de verkeerde handen vallen. Of dat wildvreemden in jouw systeem weten in te breken.

Lees meer over veiligheid en privacy van smart home producten.

Let op!