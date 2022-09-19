Wat kun je met de app?

Bijna alle robotstofzuigers hebben een app. Alleen de allergoedkoopste en eenvoudigste robotstofzuigers hebben er geen.

Met elke app kun je:

Schoonmaakschema’s opstellen.

Routes in kaart brengen.

Zien waar je robot op dat moment is.

Instellen waar je robotstofzuiger wel en niet mag komen (een virtual wall of no-go-zone genoemd).

Bij sommige robotstofzuigers houdt de controle over de robot hier op. Je kunt dan bijvoorbeeld verder alleen nog maar de taal instellen en statistieken bekijken.

Meer functies op een uitgebreide app

Met een uitgebreidere app kun je ook:

De robot ‘live’ besturen.

De zuigkracht regelen.

Speciale programma's gebruiken die alleen via app te bedienen zijn.

Zien welk onderhoud er nodig is aan je robotstofzuiger.

De robot terugsturen naar het laadstation.

Met sommige apps kun je de robotstofzuiger besturen via een spraakassistent of een smart speaker, zoals Google Assistent, Alexa en de Apple HomePod.

Vergelijk de beste robotstofzuigers met een app

Ingelogde leden zien hieronder de robotstofzuigers met minimaal een 7,0 als testoordeel voor het dagelijks gebruik met de app. Ben je niet ingelogd? Dan zie je alle robotstofzuigers uit onze test die werken met een app, zonder testoordeel.

Privacy en veiligheid

Voordat je de app van je robotstofzuiger kunt gebruiken, moet je een account aanmaken. Als je al meerdere slimme apparaten van hetzelfde merk hebt, hoeft dat niet. Dan hoef je alleen je robotstofzuiger toe te voegen aan de app die je al hebt.

We beoordelen de apps van robotstofzuigers op veilig gebruik. Uit onze test blijkt dat alle apps de data die ze opslaan versleuteld versturen. Dit is een goede zaak, maar er kan nog veel beter. Zo werken maar weinig apps met tweestaps-verificatie. En ze maken niet allemaal gebruik van de nieuwste versleutelingstechnieken.

Kies bij het aanmaken van een nieuw account in elk geval een moeilijk te raden wachtwoord en gebruik een beveiligd netwerk. Realiseer je dat je gegevens deelt met de fabrikant wanneer je de app gebruikt.