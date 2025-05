Dropshipping is niet verboden, zolang de webshop er maar eerlijk over is. Maar dat is haast nooit het geval, zo blijkt uit ons onderzoek naar 20 webshops die voor de meeste dropship-klachten zorgen. Een lijst van alle onderzochte dropshippers vind je onderaan dit artikel.

Verborgen retouradressen en valse beloften

Veel van de onderzochte webshops gebruiken Nederlandse namen. Bijvoorbeeld 'vandijkschoenen.nl' of 'gezonde-schoenen.nl' en wekken daarmee de indruk dat je met een lokale partij te maken hebt. Pas als je iets wilt terugsturen, ontdek je dat het product naar een Aziatisch adres moet. Op eigen kosten.

Zo moeten klanten van prime-amsterdam.com hun bestelling retour sturen naar een loods in Yinzhou Qu, China. Voor een klein pakketje betaal je dan al €27 aan verzendkosten.

‘Vandaag besteld = vandaag verstuurd’

Bovendien staat op de productpagina’s nergens duidelijk dat het om dropshipping gaat. De shops verzwijgen of verdoezelen de levertijden. Vijf van de webshops durven zelfs te claimen: ‘Vandaag besteld = vandaag verstuurd’, terwijl de bezorging weken kan duren.

Onze ervaring

Bij mirabellashopping.nl bestelden we op 5 maart een herenoverhemd. Op de bestelpagina staat niets over levertijden. Alleen een aparte servicepagina meldt dat de levering 7-12 werkdagen kan duren. Dat is dus informatie waar je zelf naar moet zoeken.

Op 8 april hadden wij het pakketje nog steeds niet ontvangen. Volgens de klantenservice is er een onverwachte vertraging. De reactie kregen we pas een week nadat we om opheldering vroegen.

Kwaliteit ver onder de maat

Over de 20 onderzochte dropshippers staan ruim 2200 klachten op reviewplatform trustpilot.com.

Bijna 1000 gaan over de kwaliteit van de geleverde producten. De webshops verkopen ‘leren schoenen’ of een ‘elegante kanten jurk’. In de praktijk gaat het dan vaak om synthetisch materiaal, slecht gemaakt of ronduit nep.

Suède schoenen van nepleer

We bestelden bij deqalli.nl een paar ‘rundsuède-lederen’ schoenen voor €43,45. In werkelijkheid kregen we schoenen van nepleer, met loshangend stiksel. Hetzelfde model stond voor €34 op AliExpress.

Een andere medewerker bestelde bij prime-amsterdam.com een ‘elegante lange jurk met kant’ van €60. De jurk bleek gemaakt van synthetisch materiaal met gouden stippen, totaal anders dan de foto op de webshop. ‘Alsof je een goedkope verkleedjurk aantrekt’, aldus onze collega Jessica.

Hoge retourkosten en slechte service

Retour sturen is duur en omslachtig. Vaak moet het naar China, zonder dat daar vooraf duidelijk over is gecommuniceerd. Veel consumenten besluiten dan maar niets terug te sturen, uit frustratie of vanwege de kosten.

En de klantenservice? Die is moeilijk bereikbaar. Als er al een Nederlands telefoonnummer op de site staat, wordt daar niet opgenomen als we bellen. Je kunt in de praktijk alleen mailen of een webformulier invullen.

Frans nummer

Bijzonder is dat er op Loisamsterdam.com staat dat je alleen kunt bellen met een Frans nummer: +33 - 756 90 35 69. Op dat nummer hoor je een bandje met een Franse stem. Vreemd voor een webwinkel met ‘Amsterdam’ in de naam.

Misleiding met prijzen en nepreviews

Vrijwel alle producten zijn zogenaamd ‘afgeprijsd’. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om structureel bedachte kortingen, wat tegen de regels is. Dit staat onder andere in de Wet oneerlijke handelspraktijken. Ook zagen we bij 7 van de 20 webshops nepreviews. Ze gebruiken plaatjes van 5 sterren zonder onderbouwing of plaatsen zelfs verzonnen klantreacties.

Bij madegents.com (de enige die reageerde op onze vragen) kregen we de uitleg dat de 4,5-sterrenwaardering ‘is gebaseerd op reacties van klanten’. Geen enkele toelichting of bron werd gegeven. Het blijkt te gaan om een plaatje met een mooi aantal sterren, geen echte sterrenbeoordeling die gebaseerd is op iets dat ergens valt te checken.

Internationale constructies

Dropshipping lijkt soms het werk van jonge hobby-ondernemers, maar schijn bedriegt. De 20 onderzochte webshops investeren flink in online-advertenties. Dat ontdekten we door graafwerk in de advertentiedatabases van Google en Meta. De advertenties werden alles bij elkaar 310 miljoen keer getoond.

Ook opmerkelijk: de helft van de dropshippers is in handen van bedrijven in Hong Kong, Groot-Brittannië of Dubai.

Prime-amsterdam.com klinkt als een Amsterdams modemerk, maar is eigendom van New Global Vision FZCO. Dat is gevestigd in Dubai.

Privacy en milieu ook slachtoffer

Dropshippers sturen bestellingen zonder waarschuwing door naar Chinese leveranciers en platforms. Die klantgegevens bevatten natuurlijk persoonsgegevens. De privacybescherming is in in China onder de maat. Ook omdat de lokale wetgeving bedrijven verplicht klantgegevens te delen met de overheid.

Daarnaast is er de impact op het milieu. Producten worden per stuk van ver ingevlogen en door de slechte kwaliteit belanden ze vaak direct in de prullenbak.

Dit kun je zelf doen:

Check recensieplatform Trustpilot. Twijfel je over een webshop? Zoek reviews van echte klanten.

Let op verzend- en retourinformatie. Vaagheid is vaak een slecht teken.

Wees kritisch op 'kortingen'. Zijn álle producten afgeprijsd? Dan klopt er iets niet.

Check het keurmerk. Webwinkels met Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk zijn meestal betrouwbaarder.

De onderzochte dropshippers

We onderzochten 20 dropshippers met minimaal 200 reviews op Trustpilot met klachten over dropshipping.